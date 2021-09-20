Как погиб Сергей Бодров: Почему сошел ледник в ущелье Северной Осетии 19 лет назад на съемках фильма «Связной» - хронология событий

Ровно 19 лет назад — 20 сентября 2002 года — сошёл ледник Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Поток из льда, камней и грязи стартовал в 20 часов 08 минут, его скорость составила 150—200 км/час. Он разрушил всё на своем пути, поэтому возможности спастись у находящихся там людей не было. В результате происшествия погибли и пропали без вести 125 человек, среди которых были местные жители, а также почти все члены съёмочной группы фильма «Связной», включая режиссёра картины Сергея Бодрова — младшего. Выжили только несколько участников съемок — кто-то не работал в тот день, кто-то оказался далеко от места происшествия.
Сошедший ледник за очень короткое время разрушил дома, дороги, базы отдыха, линии электропередач. Были блокированы, остались без газа и электроснабжения соседние села. В нижней части долины высота ледяной стены превысила 120 метров.
Напомним, сход Колки уже был зафиксирован ранее. В июле 1902 года, ровно за 100 лет до трагедии, тоже погибли несколько десятков человек и более тысячи голов скота. Тогда произошло два обвала с разницей в несколько дня. Во второй раз под завалами погибли те, кто пытался найти погибших при первом обвале. Люди, забыв об этом, были удивлены, когда в 1964 году Колка снова тронулась. В этот раз ледник двигался крайне медленно, прошёл всего чуть более четырёх километров и не нанёс сильного ущерба. Трагедия 2002 года стала неожиданностью для специалистов и властей, которые предполагали, что как и в последний раз, ледник не будет нести настолько разрушительные последствия.
Спасательная операция
Людей в Кармадонском ущелье искали больше года. Однако за это время спасатели обнаружили только 19 тел погибших. Остальные числятся пропавшими без вести. Сотрудникам МЧС оказывали помощь добровольцы (родные и друзья погибших, неравнодушные люди), которые разбили рядом с местом схода лагерь «Надежда».
Трагедия случилась в конце второго дня съемок. В тот момент кинематографисты должны были возвращаться во Владикавказ — команда решила ехать в город примерно за час до произошедшего. Где именно съёмочную группу настиг поток, достоверно неизвестно.
В ходе поисковых и спасательных работ тела не были обнаружены, хотя информация об обнаружении останков режиссёра время от времени печаталась в жёлтых интернет-изданиях. Решение о прекращении поисков людей было принято весной 2004 года. Есть предположение, что по мере таяния ледника, что будет продолжаться десятилетиями, можно будет восстановить картину трагедии.
На средства пожертвований, на месте бывшего лагеря добровольцев в Кармадонском ущелье установили памятник «Скорбящая мать». Скульптура символизирует мать, которая ждет своего ребёнка. Рядом с ней - огромная каменная глыба, принесённая ледником. К ней прикреплена гранитная плита с именами пропавших без вести. У входа в ущелье также была установлена мемориальная плита, а в месте, где остановился ледник, построен памятник, представляющий собой юношу, заточённого в глыбу льда.
В течение нескольких лет после случившегося семьи погибших и пропавших пытались добиться выплаты компенсаций компенсаций и возбуждения уголовного дела в отношении представителей власти, которые не приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности находившихся в ущелье людей. Но следствие причин для возбуждения уголовного дела не нашло. Согласно заключению надзорного ведомства, предугадать сход лавины было невозможно.
Называются несколько возможных причин схода ледника Колки - гидравлический удар, газодинамический взрыв, или удар от падения висячего ледника. Также это могло быть результатом воздействия удаленного землетрясения на тело ледника.
Напомним, Сергей Бодров был актером, режиссером, сценаристом и кандидатом искусствоведения. Он вел телепрограммы «Марафон-15», «Взгляд» и проект «Последний герой». Исполнил главные роли в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй».
За месяц до трагедии у актера родился сын Александр, что задержало Сергея в Москве почти на месяц, хотя уехать на съёмки он должен был ещё в конце августа и провести в горах всего десять дней.
В ночь перед сходом Бодров позвонил жене Светлане. Он спрашивал её о детях. Супруги долго не могли попрощаться, и прежде, чем положить трубку, режиссер сказал жене: «Береги детей».