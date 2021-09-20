Песня «Номера» от ЛСП будет удалена из-за случаев самоубийства

20 сентября будет проведено удаление песни «Номера» белорусского рэп-исполнителя Олега Савченко, более известного как ЛСП. Композицию нельзя будет найти ни на одной музыкальной платформе. Такое решение было принято из-за увеличения случаев самоубийства. Об этом поделился менеджер группы Дмитрий Магадов в своем Twitter.
как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек «Номера» со всех площадок.
— Dmitry Magadov (@magadow) September 19, 2021
Отметим, в четверг, 16 сентября, в социальной сети TikTok песня группы ЛСП «Номера» исчезла из поиска. При попытке найти музыкальную композицию платформа направляет пользователя на страницу с телефоном доверия и рекомендует обратиться к психотерапевту.
Напомним, ранее в Зеленограде россиянка покончила с собой в прямом эфире под указанную песню «Номера». В социальной сети «ВКонтакте» композицию заблокировали еще в 2018 году из-за призыва к суициду в тексте.