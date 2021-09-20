В ХМАО продолжаются поиски погибших при крушении гидросамолета

19 сентября спасатели возобновили поиски погибших после крушения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В операции задействовано девять человек, два болотохода и КамАЗ с прицепом. Отметим, что сам гидросамолет обнаружили гораздо раньше, а в настоящее время ведутся поиски погибших.
Напомним, самолет потерпел крушение неподалеку от озера Глубокое, расположенного в 85 км от города Советский. В результате инцидента погибли местный предприниматель, а также его супруга.
По данным СМИ, воздушное судно являлось собственностью бизнесмена Бориса Полевого. Мужчина находился на борту вместе с женой. Он дважды не смог зайти на посадку, во время третьей попытки самолет рухнул в болото.