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20.09
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В ХМАО продолжаются поиски погибших при крушении гидросамолета

4:43:149/20/2021Фото: Pixabay
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Крушение произошло рядом с озером Глубокое.

На месте крушения работают спасатели

19 сентября спасатели возобновили поиски погибших после крушения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В операции задействовано девять человек, два болотохода и КамАЗ с прицепом. Отметим, что сам гидросамолет обнаружили гораздо раньше, а в настоящее время ведутся поиски погибших.

Напомним, самолет потерпел крушение неподалеку от озера Глубокое, расположенного в 85 км от города Советский. В результате инцидента погибли местный предприниматель, а также его супруга.

По данным СМИ, воздушное судно являлось собственностью бизнесмена Бориса Полевого. Мужчина находился на борту вместе с женой. Он дважды не смог зайти на посадку, во время третьей попытки самолет рухнул в болото.

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