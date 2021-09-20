В Новосибирской области школьники массово уходят на дистанционку из-за коронавируса

На 20 сентября 80 классов в 40 школах Новосибирской области перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения у учеников коронавирусной инфекции, сообщил на оперативном совещании в понедельник министр образования региона Сергей Федорчук. Неделей ранее на удаленном обучении из-за коронавируса находились 18 классов в 18 образовательных учреждениях.
Замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных отметила, что эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная в связи с заболеваемостью COVID-19 и ростом числа заболевших ОРВИ.
Эксперт отметила, что большая заболеваемость детей связана с сезонными простудами и началом учебного года.
Напомним, 19 сентября, в регионе зарегистрировали 61 698 случаев коронавируса (плюс 164 за сутки), в том числе у 4 928 детей. 49 457 пациентов полностью выздоровели.