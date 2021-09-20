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С праздником Суккот яркие поздравления для родных и близких

12:15:519/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Суккот, или праздник кущей, по еврейскому календарю наступает на 15-й день нового года - в 2021-м он выпадает на 21 сентября.

Суккот

Суккот великий наступает,
Еврейский праздник шалашей.
И все евреи вспоминают
Как вел их к счастью Моисей.

Он вел их долгою пустыней
Без хлеба, пищи и воды.
Однако, люди не погибли.
Им всем хватало там еды.

Они шагали с шалашами,
Читая Господа завет.
Они нужды не замечали,
Ведь защищал их Бог от бед.

И вот сегодня, в этот праздник
Позволь поздравить мне тебя.
С тем, что мы все дорогу к счастью
Смогли найти, не потерять.

Желаю счастья очень много.
Беды и горестей не знать.
Идти всегда большой дорогой
И никогда не унывать!

Суккот

Праздник кущей иль Суккот
Пусть вам радость принесет,
Поспешите всех простить,
Самых бедных угостить,

И тогда к вам на порог После множества дорог Счастье дивное придет, В дом удачу приведет!

Суккот

Ликует, веселится, еврейский весь народ,
Праздник кущ приходит, божественный Суккот!
И зеленью украшена, еврейская сукка,
А за столом родные, сидят в руке рука.
Поздравляю с праздником, добра и света вам,
Пусть будет в доме радость со счастьем пополам!

Источник: pozdravok.ru

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