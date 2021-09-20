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Добрые и светлые открытки в день Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября

2:15:259/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Почаевская икона Божией Матери — почитаемая в православной и католической церкви икона Богородицы.

день Почаевской иконы Божией Матери

Почаевская икона – одна из почитаемых святыней,
400 лет тому ей преклонялись и ныне,
Чудотворные свойства имеет она,
Многих от недугов исцелила сполна.
Божьей Матери низко поклонимся,
И усердно, искренне помолимся,
Со светлым праздн6иком поздравляем всех,
Пусть вас ждёт огромнейший успех.

день Почаевской иконы Божией Матери

В церквах торжественно звенят колокола,
Почаевской иконе преклоняемся,
У Божьей Матери просим здоровья и добра,
Пусть оно всё исполняется.
Желаем всем успехов и удачи,
И настроения прекрасного в придачу,
Радости, везенья, благополучия,
И всего самого наилучшего.

день Почаевской иконы Божией Матери

Матерь Божья, сохрани и заступи,
И от всех напастей нас защити,
С надеждой, верой обращаемся к тебе,
Чтобы везло нам во всём, везде.
В день Почаевской иконы поздравления примите.
В счастье, радости всегда живите,
Пусть от грехов очистится душа,
Желаем всем везенья, мира и добра.

Источник: pozdravik.ru

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