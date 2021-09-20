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20.09
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Самолет экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки

9:17:039/20/2021Фото: Pixabay
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Воздушное судно следовало по маршруту Анталья-Екатеринбург.

Сейчас самолет находится все еще в Сочи

20 сентября самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажирки на борту, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

У 62-летней женщины резко ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, Сочи. Сама пенсионерка из города Курган.

Первую медицинскую помощь женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров, однако она умерла до прибытия в аэропорт.

-В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром, - добавили в пресс-службе.

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