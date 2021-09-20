Требуются бухгалтер, водитель, дворник, уборщик/ца из Бердска и Искитима

Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников на должности:
- БУХГАЛТЕР, з/п от 25 000р.
- УБОРЩИЦЫ/КИ, з/п от 15 000р.
- ДВОРНИК
- ВОДИТЕЛЬ, кат. Д.
Место работы: территория «Сибантрацита»
тел. 8-951-394-08-30
Работа на территории ООО «Сибантрацит».
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников на должности:
- БУХГАЛТЕР, з/п от 25 000р.
- УБОРЩИЦЫ/КИ, з/п от 15 000р.
- ДВОРНИК
- ВОДИТЕЛЬ, кат. Д.
Место работы: территория «Сибантрацита»
тел. 8-951-394-08-30
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.