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20.09
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Требуются бухгалтер, водитель, дворник, уборщик/ца из Бердска и Искитима

9:24:069/20/2021Фото: "Курьер. Среда. Бердск"
0

Работа на территории ООО «Сибантрацит».

требуются
Компания ООО «ФМ-Сервис»

Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников на должности:

- БУХГАЛТЕР, з/п от 25 000р.
- УБОРЩИЦЫ/КИ, з/п от 15 000р.
- ДВОРНИК
- ВОДИТЕЛЬ, кат. Д.

Место работы: территория «Сибантрацита»
тел. 8-951-394-08-30

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