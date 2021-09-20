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Студенты рассказали о расстреле в университете Перми: Стрелок был тихим мальчиков в школе, одну девочку застрелил в раздевалке

9:55:519/20/2021,Дарья КостинаФото: T.me/vorposre
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Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 20 сентября побеседовали со студентами, которые в момент стрельбы находились в институте.

Трагедия произошло 20 сентября

Утро 20 сентября жители Перми запомнят навсегда: в государственном национальном исследовательском университете неизвестный устроил стрельбу. В результате пострадало 20 человек, 8 погибли.

По предварительным данным, стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров. Парень в этом году поступил в институт на юрфак. Отмечается, что он анонсировал стрельбу в институте. Тимур разместил пост с разъяснениями и объяснениями своего поступка.

— Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно,— говорится в посте Тимура.

Также стрелок «для упрощения работы СК» прикрепил обстоятельный рассказ о том, как он проходил врачей для получения лицензии.
— Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет всё это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий. Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то, о чём я мечтал, — написал Тимур Бекмансуров.

Так что же произошло в институте? Почему тихий первокурсник решился перестрелять всех людей в учреждении? Известно, что после того, как парень проник в учреждение, в соцсетях университета появилась информация, что студентам необходимо либо покинуть учреждение, либо забаррикадироваться.

— Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь! — говорится в сообщении вуза на странице во «ВКонтакте».

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 20 сентября побеседовали со студентами, которые в момент стрельбы находились в институте. Вот что рассказала Мария (имя изменено — прим. редакции)
— Мы были в 12 корпусе, пришла девочка и сказала, что слышала 5-6 выстрелов. Потом мы увидели видео, как ребята прыгают с окон и нам стало страшно. Мы побежали черёд другой выход. Нас выпустили и мы успели уйти оттуда живыми. Стрелок же анонсировал все, почему не обратили внимание на это. Знаю, что одну девочку застрелил в раздевалке. Это очень страшно, этот парень первокурсник с юрфака, — делится Мария.

Другая студентка института — Ирина (имя изменено — прим. редакции) рассказывает, что не поехала в университет, но там была ее подруга.

— Этот мальчик - одноклассник моей подруги. Он в школе был тихий, не примечательный такой. Моя подруга была в институте сегодня. Слава Богу - живая. Я в шоке над всем происходящим, — говорит девушка.
Третью нашу собеседницу - Анну (имя изменено — прим. редакции) от гибели спасли выборы: девушка не пошла на учебу, потому что работала на выборах.

— Я сегодня не была в универе. Я работала на выборах и не пошла. Мне даже не верится, что это было у нас в корпусе. Я там могла быть. Знаю, что много раненых, мои знакомые в их числе. О погибших не знаю, - говорит собеседница.

Известно, 18-летнего парня при задержании ранили. Но он жив. Как сообщил СК РФ, Тимур в крайне тяжёлом состоянии. Второй федеральный министр, глава Минздрава Михаил Мурашко, вылетел по поручению премьера в Пермь после стрельбы.

Список погибших при стрельбе в Пермском университете:

1) Ярослав Арамиев, 20 лет
2) Александра Мохова, 20 лет
3) Анна Айельгина, 25 лет
4) Маргарита Энгаус, 66 лет
5) Неизвестная девушка
6) Неизвестная девушка.

В Пермском крае отменили все занятия.

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