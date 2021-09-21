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Факторы, ведущие человека к успешному старению: новое масштабное исследование

11:00:149/20/2021Фото: piqsels.com
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«Некурение и хорошая социальная поддержка были самыми мощными предикторами успешного старения как единой концепции», - пишут исследователи.

женщины, чай
Существует множество факторов, способствующих долголетию, и исследования продолжают выявлять самые важные

Почему некоторые люди переживают других, это может показаться фундаментально загадочным, но наука продолжает прокладывать путь к успешному старению. Согласно одному всеобъемлющему анализу, есть два «мощных предиктора» успешного старения.

Существует множество факторов, способствующих долголетию, и исследования продолжают выявлять самые важные. Исследования в этой области жизненно важны: они намечают путь к успешному старению. Подробный анализ, опубликованный в журнале PLoS One, позволяет нам лучше понять, как мы можем достичь более старшего возраста, пишет express.co.uk.

«Факторы образа жизни, предсказывающие успешное старение как единое понятие или как отдельные компоненты успешного старения, важны для понимания здорового старения, вмешательств и профилактики», - пишут исследователи.

Основная цель их исследования состояла в том, чтобы изучить влияние предикторов среднего возраста на последующее успешное старение 20 лет спустя.

Исследователи проанализировали данные обследования состояния здоровья населения Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) со средним периодом наблюдения 22,6 года.

В исследование были включены лица, не имевшие серьезных заболеваний на исходном уровне (начало исследования) в 1984-86 гг. С полными наборами данных по компонентам успешного старения.

Успешное старение определялось либо как единая категория, либо как три компонента: отсутствие девяти определенных заболеваний и депрессии, отсутствие физических или когнитивных нарушений и активное участие в жизни.

Предикторы среднего возраста (курение, физическая активность, потребление алкоголя, ожирение и социальная поддержка) были проанализированы как отдельные предикторы и объединены в индекс образа жизни, учитывающий социально-демографические переменные.

Что выяснили исследователи?

Успешное старение как единое понятие было связано со всеми факторами образа жизни.

Отдельные компоненты успешного старения по-разному связаны с факторами образа жизни; вовлеченность в жизнь в меньшей степени была связана с факторами образа жизни.

«Некурение и хорошая социальная поддержка были самыми мощными предикторами успешного старения как единой концепции», - пишут исследователи.

«Когда факторы образа жизни были суммированы в индекс образа жизни, появилась тенденция к тому, что более позитивный образ жизни был связан с более высокими шансами на успешное старение».

Исследователи пришли к выводу: «Факторы образа жизни предсказали общий показатель СА <успешного старения>, а также отдельные компоненты более чем 20 лет спустя».

Они добавили: «Модифицируемые факторы риска в среднем возрасте, примером которых является социальная поддержка, могут быть использованы для вмешательств, направленных на улучшение общего состояния здоровья и конкретных аспектов здоровья при старении».

Общие советы для здорового старения

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты является важной частью поддержания хорошего здоровья и помогает вам чувствовать себя лучше.

Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях и употребление нужного количества еды и напитков для достижения и поддержания здоровой массы тела.

Руководство Eatwell Guide показывает, что для того, чтобы иметь здоровую и сбалансированную диету, люди должны стараться:

Ежедневно ешьте не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей.
Выбирайте пищу из продуктов с высоким содержанием крахмала, таких как картофель, хлеб, рис или макаронные изделия.
Употребляйте молочные или молочные продукты (например, соевые напитки).
Ешьте фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другой белок.
Выбирайте ненасыщенные масла и пасты и ешьте их в небольших количествах.
Пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).

Согласно диетическому руководству, если вы употребляете продукты и напитки с высоким содержанием жира, соли и сахара, употребляйте их реже и в небольших количествах.

«Попробуйте выбрать различные продукты из пяти основных групп продуктов, чтобы получить широкий спектр питательных веществ», - советует NHS.

Согласно органам здравоохранения, большинство людей в Великобритании едят и пьют слишком много калорий, слишком много насыщенных жиров, сахара и соли и недостаточно фруктов, овощей, жирной рыбы или клетчатки.

Есть доказательства того, что люди, которые едят не менее пяти порций фруктов и овощей в день, имеют более низкий риск сердечных заболеваний , инсульта и некоторых видов рака .

«Съесть пять порций не так сложно, как кажется», - отмечает NHS.

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