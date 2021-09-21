Магнитная буря 21 сентября 2021: четвертая сильная магнитная буря сентября, как улучшить свое эмоциональное здоровье?

По сведениям ученых, сильные магнитные бури случаются четыре раза за месяц, с учетом небольших возмущений, которые также воздействуют на Землю, как и сильные возмущения. Оглядываясь на минувшие дни сентября, три сильных геомагнитных удара случились. Остался последний, четвертый геоудар. И прогнозируется он на 21 сентября.
Стоит отметить, что с утра в этот день будет спокойная умеренная обстановка. Все изменится в 15:00 по Москве и в 19:00 по новосибирскому времени. Сила магнитной волны составит три балла.
Солнечная радиационная буря возникает, когда солнечная вспышка ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей. Прибывая на Землю всего за 30 минут. При воздействии шторма солнечной радиации могут быть повреждены технологии и здоровье человека.
Чаще всего даже небольшим солнечным всплескам подвергаются люди с метеозависимостью и с хроническими заболеваниями.
Как реагируют на магнитные бури наши читатели:
- Ночь не спала, с утра давление высокое и пульс подскочил
- Грудь поддавливает. От этого паникую - не могу привыкнуть к таким резким скачкам.
- Сжимает в бурю голову и грудь.
Чтобы стать менее чувствительным к изменениям космической погоды, необходимо улучшить свое физическое и эмоциональное здоровье.
Для этого в свой рацион необходимо добавить омега-3 жирные кислоты и уридин. Эти два вещества содержатся в рыбе, грецких орехах, брокколи, свекла, овес, петрушка, сахарный тростник, помидоры. Они помогут улучшить ваше психологическое состояние и уменьшить метеочувствительность.