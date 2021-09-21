Самые светлые открытки в Суккот для родных и знакомых

Созрели овощи и фрукты,
Шатры готовы и — вперёд.
На память о Синайских кущах.
Отметим весело Суккот.
Среди зелёных, пышных веток,
Живёт, пирует весь народ.
Поздравим всех, во имя Б-га,
С весёлым праздником Суккот.
Пожелаю на Суккот,
Жизнь твоя пусть на все годы
Процветанье обретёт
И несметные доходы!
Пусть обильный урожай
В насажденьях удаётся.
Будет каждый день, как рай,
Где всегда тепло и солнце!
Денег, радостей, любви,
Хлеба пусть всегда хватает,
И все близкие твои
Смыслом будни наполняют!
Вступая в дни особой радости небесной, Которой Бог одаривает свой народ, Я поздравления шлю с праздником прелестным: Друзья любимые, со временем Суккот!
Желаю радости, веселья, процветания!
При всем при этом никогда не позабыть:
Не в деньгах счастье! Даровал Творец познание,
Что можно в шалаше счастливым быть!
Источник: Источник: pozdravok.ru