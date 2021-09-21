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Особая молитва на рождение детей 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы

2:30:549/21/2021Фото: pixabay.com
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С тех пор многие бездетные пары, беременные женщины или те, кто собирается создать семью — молятся Богородице, чтобы получить благословение и помощь при родах.

Те, кто собирается создать семью — молятся Богородице, чтобы получить благословение и помощь при родах

Рождество Пресвятой Божией Матери светлый и особо почитаемый православными верующими праздник. Его отмечают по всему миру, как один из главных двунадесятых праздников. Предыстория дня рождения Святой Девы Марии очень необычная и добрая. Начинается с ее праведных родителей Иоакима и Марии, которые родили девочку в преклонном возрасте. Престарелые супруги почти потеряли надежду на зачатие ребенка, но не сдались, а молились искренне и с верой Господу, чтобы помог им и даровал детей. Их молитвы были услышаны. Однажды, когда Иоаким и Анна настолько отчаялись от сложного положения, к ним явился Ангел и сообщил радостную весть. Он сказал, что у супругов родится необычный ребенок, который поможет спасению людей. Предсказание сбылось и на свет появилась девочка, которую назвали Марией отдав ее на служение Господу, когда ей исполнилось три года.

С тех пор многие бездетные пары, беременные женщины или те, кто собирается создать семью — молятся Богородице, чтобы получить благословение и помощь при родах.

Если все же молитвы о даровании здорового ребенка не помогают, и долгожданная беременность не наступает, возможно, Господом вам уготован другой путь – быть родителями малыша из детского дома. Отказникам тоже нужна любовь и семья. Иногда бывают ситуации, что именно после усыновления чужого дитя наступает зачатие ребенка собственного.


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