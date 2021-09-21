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С днем малой пречистой светлые открытки для каждого 21 сентября

1:45:029/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В народном календаре дата 21 сентября – Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы, Осенины. В этот день встречали осень и отмечали праздник урожая.

Рождество Пресвятой Богородицы. Малая Пречистая

Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.

Пусть исполнится мечта,
Наделит душевным светом,
А на сердце теплота
Согревает, будто летом!

Рождество Пресвятой Богородицы. Малая Пречистая

Вот завершились работы на поле:
Убрали весь рис, пшеницу и лен,
Весь урожай оказался на воле,
Был он в амбары людьми отвезен.

Мать-Сыру-Землю чествуют с миром —
За плодородный родной урожай,
За покровительство и земледелие,
За счастье земное всем матерям.

Пусть и в судьбе твоей чудо свершится:
Жизнь расцветет, как весной урожай,
Пусть Богородица все же решится
В День урожая послать каравай.

Рождество Пресвятой Богородицы. Малая Пречистая

Нынче праздник урожая, Принимайте поздравления, Вам плодов желаю щедрых От любви и вдохновения.

Принесет пусть золотая
Радость, счастье и любовь,
Будет щедрой на удачу,
Будоражит страстью кровь.

Источник: pozdravok.ru

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