С днем малой пречистой светлые открытки для каждого 21 сентября

Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.
Пусть исполнится мечта,
Наделит душевным светом,
А на сердце теплота
Согревает, будто летом!
Вот завершились работы на поле:
Убрали весь рис, пшеницу и лен,
Весь урожай оказался на воле,
Был он в амбары людьми отвезен.
Мать-Сыру-Землю чествуют с миром —
За плодородный родной урожай,
За покровительство и земледелие,
За счастье земное всем матерям.
Пусть и в судьбе твоей чудо свершится:
Жизнь расцветет, как весной урожай,
Пусть Богородица все же решится
В День урожая послать каравай.
Нынче праздник урожая, Принимайте поздравления, Вам плодов желаю щедрых От любви и вдохновения.
Принесет пусть золотая
Радость, счастье и любовь,
Будет щедрой на удачу,
Будоражит страстью кровь.
Источник: pozdravok.ru