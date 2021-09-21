21 сентября – еврейский праздник Суккот: Что говорят на праздник кущей в 2021 году. Значение и традиции праздник

Слово “Суккот” означает “палатки” и относится к временным жилищам, в которых живут верующие во время этого праздника. Название праздника часто переводится как “Праздник кущей”.
Этот праздник посвящен сорокалетнему периоду, в течение которого дети Израиля скитались по пустыне, живя во временных убежищах. Суккот также называют праздником урожая или Чаг Ха-Асиф, Праздником сбора урожая.
Суккот наступает всего через пять коротких дней после Йом Кипура. Выбор времени не случаен. Ведь только после того, как праведные евреи достигнут нового уровня чистоты и искупления в Йом Кипур, то они смогут по-настоящему радоваться на Суккот. Йом Киппур или Судный день- в этот день, традиционно, евреям прощаются все прегрешения.
Есть, спать и проводить время в Сукке-это интересный религиозный обычай. Некоторые верующие украшают Сукку фруктами или новогодними открытками, а другие предпочитают сохранять ее неприкрашенную простоту.
В первую очередь этот праздник служит напоминанием, что тысячи лет назад люди верили искренне. И, следуя Божьим заповедям, ушли в пустыню, не имея ничего, что могло бы защитить их от резкого ветра и солнца, кроме этих хлипких хижин. Но люди все равно последовали за Богом из Египта и проделали свой длинный путь через пустыню.
Традиционно перед праздником Суккота, перед закатом, говорят благословение, зажигая торжественные свечи.
Главный в семье делает "кидуш" - специальный еврейский ритуал освящения, над бокалом вина. Произнося при этом слова, с благодарностью Богу за важный завет — быть в сукке.