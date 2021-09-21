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Полнолуние 21 сентября 2021: Сильный обряд на здоровье и удачу

6:00:279/21/2021Фото: pixabay.com
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С самого зарождения человечества люди наблюдали и жили при Луне. Лунные энергии дают представление о природных циклах и дают нам первое представление об измерении времени.

Опускание Луны - это просто выполнение ритуала для подключения и получения лунной энергии и благословения

21 сентября 2021 года нас ждет еще одно Полнолуние. Его называют Урожайной Луной. Это все потому, что оно ближе всего к Осеннему Равноденствию. Оно светит так ярко и долго, что крестьяне, работающие на огородах могут выходить в поле ночью и собирать урожай.

С самого зарождения человечества люди наблюдали и жили при Луне. Лунные энергии дают представление о природных циклах и дают нам первое представление об измерении времени. Не знать фаз Луны и практиковать магию-все равно что плыть против течения.

Предлагаем вам ознакомиться с сильным обрядом на здоровье и удачу, который может совершить каждый.

Опускание Луны - это просто выполнение ритуала для подключения и получения лунной энергии и благословения. Это женская, магнетическая, интуитивная, целебная и материнская энергия, которую можно использовать для усиления себя и своей работы над заклинаниями.

Для этого ритуала вам не нужно никакого специального оборудования. Вы просто выходите на улицу или открываете окно, выходящее на луну. Выберите самое близкое время к полнолунию, когда все лицо освещено и видно.

Теперь потратьте некоторое время на то, чтобы заземлиться и сосредоточить свою энергию. Позвольте энергии свободно течь от ваших ног к макушке и обратно. Представьте себе поддержку, которую вы получаете через свои ноги от Матери Геи, и нить света на вашей макушке, соединяющую вас с Вселенским Духовным Сознанием. Простоя в так несколько минут, вы получите заряд на весь месяц.

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