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Беременная девушка 23 лет умерла от коронавируса

5:02:369/21/2021Фото: Pixabay
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В регионе смертность превысила все рекорды.

Младенца удалось спасти

С 19 по 20 сентября в Саратовской области от коронавируса умерли 23 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии.
Региональный Минздрав уточнил, что скончались шестнадцать женщин и семеро мужчин в возрасте от 23 до 92 лет.

20 сентября стало известно о смерти беременной девушки 23 лет, которая провела 26 суток в стационаре и 23 суток на ИВЛ. Крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции. Массивное поражение легких осложнилось пневмотораксом, пневмомедиастинумом, подкожной эмфиземой, двусторонним плевральным выпотом, тромбоэмболией ветвей легочной артерии, сепсисом. Пациентке проводилась вся необходимая терапия, в том числе экстракорпоральная мембранная оксигенация.

Как отмечают врачи, из-за сильной болезни матери, пришлось провести преждевременные роды. На данный момент ребенок выписан из детской клинической больницы, находится дома, рассказали в Минздраве.

Напомним, общее число умерших от коронавируса в Саратовской области достигло 2724 человек.

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