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В Новосибирске KIA Rio врезался в ограждение и перевернулся в кювет

5:57:219/21/2021Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Информация о ДТП уточняется.

Фото с места событий

Во вторник, 21 сентября, горожане стали свидетелями серьезного ДТП, которое произошло в центре Новосибирска. На Вокзальной магистрали перевернулся седан KIA Rio. Кадры с места ЧП появились в соцсети.

Как сообщают очевидцы, есть предположение, что водитель просто не заметил ограждение, напоминающее о ремонтных работах на данном участке, сбил его и перевернулся, заехав в глубокую яму.

На месте аварии работают «скорая» и полиция. Информация о причинах случившегося, а также о состоянии водителя уточняется.

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