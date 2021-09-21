В Новосибирске KIA Rio врезался в ограждение и перевернулся в кювет

Во вторник, 21 сентября, горожане стали свидетелями серьезного ДТП, которое произошло в центре Новосибирска. На Вокзальной магистрали перевернулся седан KIA Rio. Кадры с места ЧП появились в соцсети.
Как сообщают очевидцы, есть предположение, что водитель просто не заметил ограждение, напоминающее о ремонтных работах на данном участке, сбил его и перевернулся, заехав в глубокую яму.
На месте аварии работают «скорая» и полиция. Информация о причинах случившегося, а также о состоянии водителя уточняется.