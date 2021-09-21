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В Бердске после 12 лет работы ушла в "отставку" директор Центра занятости Елена Дмитриева

7:32:039/21/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Коллектив очень жалеет об уходе руководителя. По мнению коллег Елены, за продолжительный период работы многое в учреждении изменилось.

Елена Дмитриева на одном из пресс-подходов со СМИ

В Бердске назначат нового руководителя центра занятости.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", прежний руководитель центра Елена Дмитриева ушла в отставку. Коллектив центра занятости отмечает, что им было очень тяжело расставаться с Еленой Борисовной, так как она является высококвалифицированным специалистом. Центром занятости она руководила 12 лет. По мнению коллег Елены, коллектив за это время стал очень сплоченным.

Отметим, что и редакция "Курьер. Среда. Бердск" тесно сотрудничала с Еленой Дмитриевой в информационном поле и оперативно получала статистические данные.

В настоящее время и.о. руководителя центра занятости назначена Светлана Герасименко. Новый руководитель будет выбран после совещания в региональном министерстве труда и социального развития.

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