В Бердске после 12 лет работы ушла в "отставку" директор Центра занятости Елена Дмитриева

В Бердске назначат нового руководителя центра занятости.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", прежний руководитель центра Елена Дмитриева ушла в отставку. Коллектив центра занятости отмечает, что им было очень тяжело расставаться с Еленой Борисовной, так как она является высококвалифицированным специалистом. Центром занятости она руководила 12 лет. По мнению коллег Елены, коллектив за это время стал очень сплоченным.
Отметим, что и редакция "Курьер. Среда. Бердск" тесно сотрудничала с Еленой Дмитриевой в информационном поле и оперативно получала статистические данные.
В настоящее время и.о. руководителя центра занятости назначена Светлана Герасименко. Новый руководитель будет выбран после совещания в региональном министерстве труда и социального развития.