Театр "В главных ролях" из Бердска стал лауреатом всероссийского фестиваля

Лауреатство всероссийского фестиваля получили артисты из Бердска, которые приняли участие в фестивале любительских коллективов "Арена юных" в Новосибирске.
В течение трех фестивальных дней 150 человек из 29 коллективов, представляющих 14 субъектов РФ, выступали перед компетентным жюри.
Соревнования юных клоунов и циркачей проходили по разным жанровым категориям - эквилибристика, воздушная гимнастика, жонглирование, клоунада, акробатика.
- Бердский театр «В главных ролях» стали лауреатами Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских цирковых коллективов «Арена юных», который прошел в Новосибирске 17-19 сентября в рамках национального проекта «Культура» и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Актеры театра создали яркое цирковое шоу: клоуны встретили зрителей, а также выступили на сцене ДКЖ с номерами из спектакля «Самый счастливый», - сообщила Мария Бородина, представитель Дома народного творчества .
В Новосибирск на фестиваль приехали представители из Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей и Республики Удмуртия.