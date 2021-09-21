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Театр "В главных ролях" из Бердска стал лауреатом всероссийского фестиваля

11:14:279/21/2021Фото: Роман Мотылюк
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С 17 по 19 сентября в Новосибирске проходил фестиваль детско-юношеских любительских цирковых коллективов. Клоуны встретили зрителей, а потом показали номера из спектакля «Самый счастливый» (режиссер Роман Мотылюк).

Бердский театр стал лауреатом всероссийского фестиваля среди любительских коллективов

Лауреатство всероссийского фестиваля получили артисты из Бердска, которые приняли участие в фестивале любительских коллективов "Арена юных" в Новосибирске.

В течение трех фестивальных дней 150 человек из 29 коллективов, представляющих 14 субъектов РФ, выступали перед компетентным жюри.

Соревнования юных клоунов и циркачей проходили по разным жанровым категориям - эквилибристика, воздушная гимнастика, жонглирование, клоунада, акробатика.

- Бердский театр «В главных ролях» стали лауреатами Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских цирковых коллективов «Арена юных», который прошел в Новосибирске 17-19 сентября в рамках национального проекта «Культура» и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Актеры театра создали яркое цирковое шоу: клоуны встретили зрителей, а также выступили на сцене ДКЖ с номерами из спектакля «Самый счастливый», - сообщила Мария Бородина, представитель Дома народного творчества .

В Новосибирск на фестиваль приехали представители из Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей и Республики Удмуртия.

Для проведения мероприятия финансовая помощь была оказана Министерством культуры России.

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