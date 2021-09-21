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Полиция назвали имя третьего участника отравления Скрипалей в Солсбери

12:09:339/21/2021Фото: Pixabay
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Заочное обвинение в отравлении "Новичком" в Британии предъявлено Денису Сергееву, который может являться сотрудником спецслужб РФ и которого знают под другим именем.

В Британии назвали третьего россиянина, участвовавшего в отравлении Скрипалей

В британской полиции названо имя третьего подозреваемого, причастного к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, которое произошло в марте 2018 года. Об этом стало известно из сообщения Скотленд-Ярда, которое было распространено во вторник, 21 сентября.

Заочное обвинение в отравлении в Солсбери предъявлено Денису Сергееву, который может являться сотрудником спецслужб РФ и которого знают под другим именем.

- Контртеррористическое управление полиции может подтвердить, что сегодня, во вторник, 21 сентября, оно было уполномочено предъявить обвинения третьему по счету человеку в связи с идущим расследованием произошедшей в Солсбери атаки с применением вещества "Новичок". Детективы управления продолжают расследовать покушение на Сергея и Юлию Скрипаль и сержанта Ника Бейли в марте 2018 года, а также убийство Дон Стерджес и отравление Чарли Роули в Эймсбери в июне 2018 года, - говорится в документе.

По данным британской полиции, Дениса Сергеева могут знать как Сергея Федотова, который может являться «агентом ГРУ», и сообщником ранее признанных причастными к отравлению двух россиян.

Полиция выяснила, что Федотов прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прилета Петрова и Боширова - первых двух обвиняемых. У полиции есть доказательства, которые «позволяют предположить, что Федотов неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона» на выходных. Он вылетел из Великобритании 4 марта. Позднее в этот же день были отравлены Скрипали.

Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку, их выписали из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом "Новичок". По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.

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