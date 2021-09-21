Необъяснимая смерть: Выпавшая из окна девушка скончалась после недельной комы

В Тольятти в сентябре произошла трагедия — 19-летняя девушка была найдена под окнами квартиры, в которой она проживала на 4 этаже.
Медики, прибывшие на место, увезли пострадавшую в больницу, где она пролежала в коме неделю, а 21 сентября скончалась, не приходя в сознание. В Следственном комитете начали проверку по факту смерти девушки.
Известно, что погибшая училась в школе №4 города Тольятти, закончила ее и пошла работать в «Бургер Кинг». Она была профессиональной спортсменкой, играла в женском футболе и выступала за сборную Тольятти.
Очень часто девушка выезжала на соревнования вместе со сборной в другие города. Как рассказывают знакомые, скорее всего, девушке кто-то помог оказаться под окнами дома. Они называют эту смерть необъяснимой.
В настоящее время проводится проверка, после которой будет дана оценка мотивам происшествию, пишет "Тольятти 24".