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"Все тут поляжем": Бывший афганец с гранатой грозил взорвать дом в Татарстане

3:17:019/21/2021Фото: КП-Казань
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Силовики провели переговоры с пьяным злоумышленником и уговорили его сдаться, после чего повезли на медицинское освидетельствование. Людей пришлось эвакуировать.

В Альметьевске пьяный мужчина хотел взорвать дом

В Татарстане полиция задержала мужчину, который собирался взорвать дом при помощи гранаты. Жители дома были эвакуированы, в здании отключили газ.

Вызов в полицию Альметьевска поступил от жителей дома №7 на улице Сулейманова после того, как они увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения, в его руках находилась граната, которую он грозился взорвать. Происшествие произошло, когда  мужчина повздорил с друзьями.

Прибывшие сотрудники полиции провели переговоры с местным жителем, после чего задержали и отправили на освидетельствование.

Проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Как стало известно, бывший афганец 62-летний Николай Инюшев угрожал взорвать гранату в доме своих друзей, к которым пришел в гости. Сначала все было мирно.

«В какой-то момент Инюшев вытащил гранату и со словами «Все тут поляжем!», взялся за кольцо», — пишет «112».

Супруге хозяина удалось выбежать из квартиры и позвонить в службу спасения. Полиция прибыла на место происшествия, оцепила дом и начала вести переговоры через дверь. Из Набережных Челнов на место происшествия выехала группа захвата и взрывотехник.

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