"Все тут поляжем": Бывший афганец с гранатой грозил взорвать дом в Татарстане

В Татарстане полиция задержала мужчину, который собирался взорвать дом при помощи гранаты. Жители дома были эвакуированы, в здании отключили газ.
Вызов в полицию Альметьевска поступил от жителей дома №7 на улице Сулейманова после того, как они увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения, в его руках находилась граната, которую он грозился взорвать. Происшествие произошло, когда мужчина повздорил с друзьями.
Прибывшие сотрудники полиции провели переговоры с местным жителем, после чего задержали и отправили на освидетельствование.
Проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.
Как стало известно, бывший афганец 62-летний Николай Инюшев угрожал взорвать гранату в доме своих друзей, к которым пришел в гости. Сначала все было мирно.
«В какой-то момент Инюшев вытащил гранату и со словами «Все тут поляжем!», взялся за кольцо», — пишет «112».
Супруге хозяина удалось выбежать из квартиры и позвонить в службу спасения. Полиция прибыла на место происшествия, оцепила дом и начала вести переговоры через дверь. Из Набережных Челнов на место происшествия выехала группа захвата и взрывотехник.