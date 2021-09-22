Зачем предки обливали детей за порогом дома в день праведных Богоотца Иоакима и Анны 22 сентября? Традиции дня

22 сентября, на следующий день после Рождества Пресвятой Богородицы, православные христиане празднуют сошествие святых Иоакима и Анны, почитая их как ее родителей.
Святой Иоаким был из колена Иудина и потомком царя Давида. Святая Анна была дочерью священника Матфана из колена Левиина. Анна родила в старости Деву Марию, Божью Матерь.
Случилось это благодаря долгим и упорным молитвам родителей Пресвятой Марии. Когда они почти потеряли надежду стать родителями, им явился Ангел и сообщил, что у праведников появится на свет дочь по имени Мария, которая поможет спасению человечества.
Святые Иоаким и Анна взяли Марию в возрасте трех лет в храм, чтобы посвятить ее служению Господу, и представили ее священнику Захарии. Затем родители, после принесения ее жертвы (согласно обычаю того времени), оставили Деву Марию с другими девами в покоях храма, чтобы она там воспитывалась.
В течение следующих семи лет праведные Анна и Иоаким часто навещали Марию в храме, пока не умерли, оставив ее сиротой в возрасте десяти лет. Святой Иоаким прожил 80 лет, а Анна 79, и оба они вошли в Царствие Божие.
В народе считалось, что в этот день вся вода становится святой. От этого появилось много ритуалов, связанных с ней. Например, обливали раньше за порогом детей, чтобы они выросли здоровыми и крепкими.
А женщины ходили на родник, умывались там водой и пили, веря, что так останутся молодыми долго и детей много будет. Также считалось, что вода святая, от темных сил очищала: дом и двор окропи и нечисть убери.