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Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы 2021: Что можно и нельзя делать 22 сентября перед великим праздником

1:30:319/22/2021Фото: pixabay.com
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Согласно традиции, день памяти праведных родителей Девы Марии был установлен для празднования после Рождества Пресвятой Богородицы, потому что они принесли всеобщую радость спасения с рождением своей дочери.

Правильно провести этот день мыслями о Боге и Его Матери

22 сентября православными отмечается попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Попразднство – отдание праздника, то есть переосмысление, повторное воспоминание о событии праздника по истечении некоторого времени. Народное название праздника — Вторая Пречистая.

Рождество Божией Матери — это праздник, который почитают по всему православному миру. Его история начинается с родителей Марии – Иоакима и Анны. Это праведные христиане, которые искренне верили и молились Богу, чтобы у них родился ребенок. За всю свою супружескую долгую жизнь они не могли родить детей, поэтому почти отчаялись, но не прекратили молиться. И тогда к ним пришел Божий посланник, чтобы рассказать о скором рождении девочки, которую нужно назвать Марией.

Согласно традиции, день памяти праведных родителей Девы Марии был установлен для празднования после Рождества Пресвятой Богородицы, потому что они принесли всеобщую радость спасения с рождением своей дочери.

Святой Иоаким был из колена Иудина и был потомком царя Давида. Он женился на Анне, дочери священника Матфана. Проведя свою жизнь в соответствии с заповедями Господа, святой Иоаким скончался восемь лет спустя в возрасте 92 лет, а его жена умерла в возрасте 83 лет, через 11 месяцев.

На светлый праздник, также как и на Рождество Девы Марии запрещено ругаться, сквернословить, то есть совершать любые плохие поступки. Это может привести к больше му наказанию, чем в обычные дни. Также не следует сегодня шить или заниматься домашними и рабочими делами, которые можно отложить на другой день.

Правильно провести этот день мыслями о Боге и Его Матери. Помолиться Богородице, а еще лучше посетить утреннюю службу.

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