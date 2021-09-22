Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы 2021: Что можно и нельзя делать 22 сентября перед великим праздником

22 сентября православными отмечается попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Попразднство – отдание праздника, то есть переосмысление, повторное воспоминание о событии праздника по истечении некоторого времени. Народное название праздника — Вторая Пречистая.
Рождество Божией Матери — это праздник, который почитают по всему православному миру. Его история начинается с родителей Марии – Иоакима и Анны. Это праведные христиане, которые искренне верили и молились Богу, чтобы у них родился ребенок. За всю свою супружескую долгую жизнь они не могли родить детей, поэтому почти отчаялись, но не прекратили молиться. И тогда к ним пришел Божий посланник, чтобы рассказать о скором рождении девочки, которую нужно назвать Марией.
Согласно традиции, день памяти праведных родителей Девы Марии был установлен для празднования после Рождества Пресвятой Богородицы, потому что они принесли всеобщую радость спасения с рождением своей дочери.
Святой Иоаким был из колена Иудина и был потомком царя Давида. Он женился на Анне, дочери священника Матфана. Проведя свою жизнь в соответствии с заповедями Господа, святой Иоаким скончался восемь лет спустя в возрасте 92 лет, а его жена умерла в возрасте 83 лет, через 11 месяцев.
На светлый праздник, также как и на Рождество Девы Марии запрещено ругаться, сквернословить, то есть совершать любые плохие поступки. Это может привести к больше му наказанию, чем в обычные дни. Также не следует сегодня шить или заниматься домашними и рабочими делами, которые можно отложить на другой день.
Правильно провести этот день мыслями о Боге и Его Матери. Помолиться Богородице, а еще лучше посетить утреннюю службу.