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Что женщина ненавидит в своем теле: но эти 16 вещей на самом деле безумно любят мужчины

8:00:279/21/2021,Эрика Гудстон, Лариса РземенскиФото: pixabay.com
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В первобытные времена большие бедра у женщин означали силу, выносливость и способность защищать детей. Хотя это не так уж и комфортно в сегодняшней культуре тела, многих мужчин это по-прежнему заводит.

Женщины, как правило, стесняются без макияжа, но большинство парней на самом деле предпочитают минимальный макияж или его отсутствие

Ненавидите свои бедра? Будь они слишком дряблыми, слишком костлявыми, слишком узкими, слишком широкими или иным образом неприятными для ваших глаз, скорее всего, большинство мужчин найдут их привлекательными.

Женщины тратят неизмеримое количество времени, чувствуя дискомфорт и неудовлетворенность своей внешностью, зацикливаясь на частях тела, которые мужчины находят привлекательными в любых формах и размерах, пишет yourtango.com.

Мы спросили некоторых из наших самых доверенных экспертов YourTango, какие особенности они часто слышат от мужчин, которые они любят в женщинах, но которые сами женщины считают недостатками.

Вот 16 частей женского тела, которые женщины часто ненавидят, но мужчины говорят, что любят (чтобы помочь вам полюбить себя еще больше).

По словам психотерапевта доктора Эрики Гудстон :

1. Ваши ноги

Многие мужчины втайне любят женские ножки. Они даже не обращают внимания на обычные части тела, к которым вы можете быть брезгливыми.

Так что сделайте педикюр своего любимого цвета и добавьте несколько заманчивых украшений, таких как золотой браслет на щиколотку и кольцо на палец из бисера. Вы можете быть удивлены и обрадованы реакцией вашего мужчины.

2. Ваши руки

Насколько нежны и манят ваши руки? Если вы склонны прятать их в карманах или сжимать в кулаках, вы можете показывать, что вы неуверенны и сдерживаетесь.

Попробуйте раскрыть руки и стать символом восприимчивости, заботы и готовности к общению.

3. Ваши пальцы

Ваши пальцы выглядят ухоженными и стильными? Имеют ли ваши ногти аккуратную форму с помощью свежего лака приятного или интересного цвета? Вы использовали пальцы, чтобы нежно массировать плечи мужчины или чувственно дразнить его руки и спину?

Вы можете быть удивлены тем, насколько привлекательными могут быть ваши руки, когда он воображает, что они дразнят его.

4. Ваша спина

Насколько сильна и гладка твоя спина? В то время как некоторых мужчин привлекают ноги и ягодицы, вашему мужчине может понравиться гладить вашу гладкую и стройную спину.

Независимо от того, есть ли у вас мускулы или просто красивая спина, без лишнего жира или проблем с кожей, вы можете быть удивлены тем, как мужчина любит массировать вашу спину и представлять, какие острые ощущения вы его припасете.

5. Твоя задница

Беспокоитесь, что у вас большая задница? Многим мужчинам это просто нравится. Их на самом деле возбуждает то, как это выглядит, а также то, как они себя чувствуют.

Округлость хорошая. Мужские тела более угловатые, поэтому их мозг действительно жаждет и ценит округлость женского тела, и вам не обязательно быть худыми.

6. Ваши губы

Итак, ваши губы не большие и сочные, они узкие и маленькие. Не стоит беспокоиться. Вы все еще можете вызвать дрожь по его позвоночнику, если будете использовать ее в нужных местах на его теле.

И не забывайте о силе слов, которые вы произносите в его ушах. Используйте свой самый соблазнительный тон и скажите ему, какой он сексуальный и сильный.

По словам терапевта Ларисы Рземенски :

7. Лицо без макияжа.

Женщины, как правило, стесняются без макияжа, но большинство парней на самом деле предпочитают минимальный макияж или его отсутствие.

Например, Ким Зольчак, звезда телеканала Bravo TV «Настоящие домохозяйки Атланты», попала в новости, когда люди узнали, что она на самом деле намного моложе, чем выглядит со слоями макияжа.

8. Ваша дополнительная набивка.

Женщины, как правило, расстраиваются, когда они не совсем втискиваются в джинсы, но на самом деле мужчинам нравится небольшая дополнительная набивка.

Если набивка не привлекательна, то почему Ким Кардашьян появляется на обложках многих журналов?

9. Ваши тонкие линии и морщины.

Может показаться заманчивым побегать за ботоксом, чтобы исправить эти тонкие линии и морщины, но естественное лицо побеждает слишком напряженное, неестественное лицо. Плюс несколько тонких линий - доказательство жизненного опыта, уверенности и большего количества знаний.

По словам тренера по свиданиям Джули Спира :

10. Твоя любовь управляет.

Есть причина, по которой их называют любовными ручками - так что не беспокойтесь о пяти лишних фунтах на талии и бедрах.

Мужчинам не очень нравятся изможденные и угловатые женщины, которым не за что ухватиться.

11. Ваши мочки ушей.

Если вы напеваете песню "Do Your Ears Hang Low?" когда вы смотрите в зеркало, не волнуйтесь. Когда он покусывает ваши уши, он не использует измерительную ленту, чтобы определить форму ваших мочек.

Мужчины любят покусывать, поэтому снимите огромные обручи, когда вернетесь домой, и дайте ему немного места для небольшого ухода за мочкой уха.

12. Ваша грудь.

В то время как женщины с плоской грудью думают, что мужчины не захотят встречаться с ними, те, у кого большая грудь, копят деньги на операцию по уменьшению груди. Между тем, в конце концов, мужчины любят уверенных в себе женщин, независимо от размера груди.

Носите бюстгальтер пуш-ап или бюстгальтер с полной поддержкой, чтобы чувствовать себя более комфортно. Носите сексуальное нижнее белье перед сном, но возьмите на себя операцию. Ему будет весело ласкать вашу грудь, независимо от ее размера.

По словам Кэтрин Форсайт, MSW:

13. Ваша вульва.

Прекратите операцию, чтобы губы были симметричными! Мужчины не заботятся и не замечают.

Эта самая личная часть женщины, вся область вульвы, - это эликсир для мужчин.

14. Ваш целлюлит.

Мужчины могут не любить целлюлит, но они не ненавидят его, как женщины . Парней заводит все женское тело. Они говорят мне, что женщины слишком зациклены на деталях.

Одна женщина была настолько одержима своей покрытой целлюлитом задницей, что попятилась от любовника, вставая после секса. Наконец, она сказала: «Хорошо, у меня целлюлит в ягодицах!» Он сказал: «Что такое целлюлит?»

Я считаю так.

15. Ваши большие бедра.

В первобытные времена большие бедра у женщин означали силу, выносливость и способность защищать детей. Хотя это не так уж и комфортно в сегодняшней культуре тела, для многих мужчин это по-прежнему заводит.

В некоторых культурах почитают женщин с большими ногами и задницей. Рассмотрим бразильских танцоров и многие ритуалы африканских племен.

Прежде чем завязать узлы на больших бедрах, спросите себя: «Чья это проблема?» Это твое, а не его.

16. Ваш толстый живот

Взгляните на танцоров живота и Венеру Милосскую . Животы? да. Большие. да. Тем не менее, это два секс-символа, просуществовавших тысячелетия.

Опять же, это отношение, а не крошечный животик. Мужчины говорят мне, что класть голову (любую) на подушку живота - это жарко. Попытайтесь изменить свое отношение, прежде чем приступить к новой диете.

И если вы подумываете о подтяжке живота или липосакции, убедитесь, что эта процедура нужна вашему животу, а не мозгу.

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