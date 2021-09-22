iPhone 13: основные факты в цифрах - все, что нужно знать о новинке Apple

С выпуском нового iPhone происходит разбивка всего, что нужно знать о выпуске последнего продукта Apple, в цифрах.
Несмотря на суеверие вокруг числа 13, похоже, что с iPhone 13 все в порядке. Благодаря самой продвинутой на сегодняшний день камере Apple и значительно улучшенному времени автономной работы технические энтузиасты скорее взволнованы, чем обеспокоены перспективой бежать к ближайшему из магазину, пишет express.co.uk.
Вот все, что нужно знать о долгожданном выпуске Apple в цифрах:
№ 1
1 ТБ - это максимальный объем памяти нового iPhone 13 - это место для 250 000 фотографий, сделанных камерой с разрешением 12 МП. Неплохо.
№ 1.5-2.5
Он оснащен более емкими батареями и более энергоэффективным чипом, обеспечивающим время автономной работы от 1,5 до 2,5 часов .
№ 3
Приготовьтесь к качественным селфи ... помимо сверхширокой и широкоугольной камеры в iPhone 13 Pro и Pro Max есть третий датчик . Бонус.
№ 4
В линейке новой линейки представлены четыре модели iPhone 13 : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 pro и iPhone 13 Pro Max - из чего выбрать.
№ 5
Apple делает большие и смелые шаги с iPhone 13, предлагая на выбор пять цветов .
IPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в розовом, синем, полночном, звездном и красном цветах, а Pro и Pro Max будут доступны в графитовом, золотом, серебряном и синем цветах.
№ 6
IPhone 13 и 13 Pro будут иметь размеры 6,1 дюйма ; Pro Max будет немного больше - 6,7 дюйма , а iPhone 13 mini - значительно меньше - 5,4 дюйма.
№ 15
Новый iPhone будет работать на iOS 15 , в которой будет представлена функция «SharePlay», позволяющая нескольким пользователям просматривать фильмы, телешоу или слушать аудиофайлы - музыку, подкасты и т. Д. - при общении через FaceTime.
№ 17
17 сентября - дата предзаказа в Великобритании.
№ 19
Apple утверждает, что батарея iPhone 13 прослужит 19 часов ; у Pro, 22, и у Pro Max, 28.
№ 24
24 сентября - день, когда те, кто оформил предварительный заказ, наконец-то смогут получить свои новые iPhone.
№ 30
Чтобы зарядить аккумулятор на 50 процентов, нужно всего 30 минут .
№ 47
И iPhone 13, и iPhone 13 mini оснащены новым широкоугольным объективом, который собирает на 47 процентов больше света .
№ 50 IPhone 13 будет на 50 процентов быстрее, чем любой другой iPhone.
№ 120
Он оснащен дисплеем с частотой 120 Гц и технологией ProMotion, которая обеспечивает более плавную прокрутку.
№ 1049
1049 фунтов стерлингов - это цена iPhone 13 Pro Max. IPhone 13 Pro стоит 929 фунтов стерлингов; iPhone mini - 679 фунтов стерлингов, а iPhone 13 - 799 фунтов стерлингов.