Набор необходимых садовых инструментов - пять предметов-помощник для работы на огороде и даче

САДОВОДСТВО становится все более популярным в Великобритании с начала пандемии. Но независимо от того, являетесь ли вы опытным садовником или новичком в этой задаче, что вы должны иметь в своем необходимом наборе садовых инструментов?
Серия национальных запретов в сочетании с бурно развивающимся рынком недвижимости привела к тому, что все больше людей стали садоводами и энтузиастами растений. Хотя не существует универсального руководства по уходу за садом , есть несколько важных инструментов, которые помогут сохранить бордюры, клумбы и лужайки. Express.co.uk поговорила со специалистами, чтобы узнать, что именно нужно для ухода за садом в течение года.
Независимо от того, храните ли вы простой сад или множество грядок и бордюров, заполненных кустарниками, деревьями и цветами, создание полезного садового инструментария имеет важное значение для создания аккуратного пейзажа.
Выступая эксклюзивно для Express.co.uk , Шеннон Кири, создательница уважаемого подкаста по садоводству «Дневники леди-садовника», поделилась своими главными советами по созданию универсального набора садовых инструментов.
Садовник из Девона, у которого более 21,7 тысяч подписчиков на своей странице в instagram по садоводству, прокладывает путь для более молодой садоводческой аудитории.
Для начинающих садоводов или тех, кто хочет инвестировать в приусадебный участок - главные советы Шеннон настроят вас на успех во всех областях, связанных с обрезкой, посадкой, посевом и сбором урожая.
Основные инструменты для садоводстваЕсли вы проведете больше времени в своем саду, то в сарае наверняка найдется несколько дополнительных инструментов, но какие предметы вам действительно нужны?
Шеннон сказал «Экспрессу»: «Я чувствую, что как садовник вы можете накопить много инструментов, некоторые из них до смешного полезны, а другие в значительной степени бесполезны, но все равно останутся в вашем сарае на долгие годы».
Она добавила, что некоторые из ее самых любимых:
- Хори-хори нож
- Классическая бордюрная лопата и вилка
- Садовая мотыга
- Ножницы / секаторы
- Легкая лейка на 10 литров
Для чего они нужны?
Лопата и вилкаШеннон сказал «Экспрессу»: «Несмотря на то, что садовник не копает, есть случаи, когда копание - единственный способ, особенно когда вы боретесь с ежевикой и колите растения. Они супер традиционные, но обязательно должны быть в магазине ".
Садовая мотыгаРучная прополка может быть изнурительной работой, поэтому лущение сорняков часто является эффективным решением.
Шеннон добавила, что ее метод «без копания» действительно помогает уменьшить количество сорняков в целом, но мотыга важна, чтобы держать их сверху и превращать неуклонно долгую задачу в пятиминутное исправление.
НожницыОбрезка цветов очень важна, чтобы они цвели как можно дольше, и ножницы - лучший способ сделать это.
Они отлично подходят для срезания цветов и использования в вашей любимой вазе, чтобы украсить любую комнату.
СекаторСекаторы не менее важны для обрезки мягких пород древесины, сбора овощей и многих других задач.
ЛейкаШеннон сказал Express.co.uk : «Несмотря на то, что большие пластиковые лейки не так приятны для глаз, тот факт, что они легкие и большие, означает, что полив большого пространства занимает намного меньше времени, особенно в разгар лета, когда вам нужно поливать каждый день ».
Лучший универсальный садовый инструментВ разговоре Шеннон поделилась, что ее нож Hori Hori - ее незаменимый инструмент, без которого она просто не может жить.
Она сказала: «Это так полезно во многих отношениях: пересаживаете ли вы саженцы, измеряете глубину, вырезаете сильные сорняки, сажаете луковицы, обрезаете древесные растения; список продолжается ».
Почему стоит инвестировать в качественные инструментыЧтобы избежать замены некачественных инструментов, выбирайте лучшее, что вы можете себе позволить, и заботьтесь о них.
Для здорового растения с чистыми срезами при обрезке лучше всего держать ножницы острыми.
Даже самые качественные инструменты изнашиваются, если вы оставите их под дождем и не будете содержать в чистоте, поэтому обязательно позаботьтесь о них.
Шеннон сказал: «Для начала вам не понадобится множество инструментов, мастерок, лопата, перчатки, секатор и лейка - это базовый комплект, и вы можете многое сделать, используя только их».
Осенние садовые заданияШеннон поделилась, что с конца сентября до начала октября она сосредоточится на том, чтобы тщательно очистить свою теплицу / сарай, чтобы избавиться от вредителей, которые могут перезимовать там.
В ее список задач по осеннему садоводству входили:
- Проверка под скамейками / горшками и обеспечение чистоты стекла / пластика для максимального освещения.
- Посев морозостойких однолетников и двулетников на будущий год
- Рассмотрите и оптимизируйте пространство для максимальной комнаты выращивания
- Очистить ее от летнего урожая
- Посадите грядки с озимыми культурами, заполните их весенними луковицами, чтобы получить приятный ранний цвет в следующем году, и / или замульчируйте
- Вода у слизней нематоды
Шеннон добавил: «Многие люди думают, что сезон садоводства заканчивается в сентябре, но всегда есть много чего, что можно сделать, пока растет меньше, и это очень полезно как физически, так и морально».