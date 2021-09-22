Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 сентября 2021 в России и мире

• День осеннего равноденствия (Fall Equinox)
• Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day)
• Славянский праздник богини Лады
• День раскрашивания серости
• День хоббита (Hobbit Day)
• День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)
• Всероссийская акция «На работу на велосипеде»
• Международный день сияющего мира (International Day of Radiant Peace)
• День сети (OneWebDay)
• День каракулей (Doodle Day)
• Всемирный день носорога (World Rhino Day)
• День кольчуги (Chainmail Day)
• День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны
• Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)
• День памяти преподобного Иосифа Волоцкого
• День памяти мученика Севериана Севастийского
• Неоязыческий праздник «Мабон» (Mabon)
• Всемирный розовый день (World Rose Day)
• День белого шоколада (National White Chocolate Day) - США
• День мороженого в рожке (Ice Cream Cone Day) - США
• День посадки деревьев - Барбадос
• День профилактики падений (National Falls Prevention Awareness Day) - США
• День долгожителей (National Centenarian`s Day) - США
• День дерева (National Tree Day) - Канада
• День бизнес-леди (American Business Women`s Day) - США
• День партизанской славы - Украина
• День дистанционного лечения (National Online Recovery Day) - США
• День независимости - Болгария
• День девичника (National Girl`s Night In Day) - США
• Балтийский день единства (Baltic Unity Day) - Эстония, Латвия, Литва
• День независимости - Мали
• День сопротивления - Эстония
• День «Дорогой дневник» (Dear Diary Day) - США
• День контроля температуры (National Temperature Control Day) - США
• День леггинсов (National Legwear Day) - США
• День учителя - Уругвай
• День «Увидимся на полюсе» (See You at the Pole) - США
• День рождения принцессы Марты Луизы - Норвегия
• День памяти святого Маврикия - Швейцария
• Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия, Харитона
• Поднесеньев день (Аким и Анна)
Важные события
• 22 сентября 1764 года в России начали устанавливать каменные верстовые столбы
• 22 сентября 1862 года в США объявлено об освобождении негров-рабов
• 22 сентября 1951 года в Швеции запрещены поцелуи в общественных местах
• 22 сентября 1955 года состоялось открытие Крымской астрофизической обсерватории
• 22 сентября 2006 года для исследований в области физики Солнца запущен в космос японский научный спутник «Hinode»
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/