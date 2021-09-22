21 сентября - Полнолуние в Рыбах: чего ожидать от Большой Луны и почему всем необходимо послушать свою душу

Полнолуние во вторник, приближая нас к нашим эмоциям и подлинной сущности. Вот гороскоп на Полнолуние в Рыбах 21 сентября.
Последнее Полнолуние было в Водолее, а это значит, что в этом месяце оно будет в Рыбах.
Путешествие, которое мы все прошли эмоционально с момента появления Луны в Водолее, огромно, пишет express.co.uk.
Кирсти объяснила: «Последнее Полнолуние Водолея, Голубая Луна, пришло, чтобы закончить то, что началось с первого Полнолуния Водолея, и помочь вам действительно войти в то, кем вы здесь являетесь.
«Затем наступило новолуние в Деве, в котором вас просили ежедневно посвящать время познанию себя, доверию к себе и делать небольшие шаги к тому, чего вы хотите достичь, и каждый день жить больше своей мечтой.
«Полнолуние в Рыбах во всех смыслах продвигает нас в новый сезон».
По словам Кирсти, вам нужно потратить некоторое время на поиски души в это Полнолуние.
Она сказала: «Если я могу дать вам один реальный совет для этого Полнолуния, это потратьте некоторое время наедине с собой, чтобы вы могли пойти внутрь и по-настоящему слушать.
«Вы можете обнаружить, что Луна протягивает вам руку помощи в этой необходимости отступить, поскольку вы обнаружите, что вы измотаны, истощены и не можете справиться с пребыванием рядом со слишком большим количеством людей или в определенных средах и ситуациях - особенно тех, которые истощают и тратят ваше время. и энергия ».
Полнолуние в Рыбах освещает все, что вы не можете распознать, это пустая трата времени.
Кирсти сказала: «Она покажет, кому и чему вы позволили сбить вас с пути и отнять у вас слишком много вашего драгоценного времени и энергии.
«Когда луна показывает вам все это и призывает вас побыть в одиночестве, чтобы пойти внутрь, она показывает вам то, от чего вы наконец готовы сознательно отпустить.
«Были вещи, с которыми вы работали уже несколько циклов, отношения, ситуации, поведение, убеждения, которые, как вы знаете, не работают и фактически сдерживают вас.
«На глубинном уровне души вы будете знать, что вы готовы отпустить, вы почувствуете это из глубины души, вы почувствуете это своими костями.
«Нептун, присоединяющийся к Луне на своей правящей планете, здесь, чтобы помочь вам растворить то, что вы готовы отпустить на уровне души, и покажет вам, что вам нужно высвободить для вашего собственного роста».
Полнолуние в Рыбах происходит за день до осеннего равноденствия, предлагая нам большую точку релиза, прежде чем мы перейдем к новому сезону.
Кирсти сказала: «По мере того, как мы приближаемся к осени, нас попросят действительно избавиться от того, что нам больше не служит.
«Мы все должны начать обращать внимание на наш внутренний мир, чтобы получить питание, мудрость и покой, в которых мы нуждаемся».
Как говорится, нельзя продолжать делать одно и то же и ожидать разных результатов.
Кирсти спросила: «Что, наконец, пора избавиться, отпустить и отпустить?
«Что пошло своим чередом? Что больше не поддерживает ваш рост или истинное северное направление, в котором вы хотите двигаться?
«Что вы не хотите брать с собой в следующем сезоне?
«Это Полнолуние действительно является концом, завершением, освобождением. Это конец для создания нового начала».