22 сентября - День осеннего равноденствия: почему сегодня тьма побеждает свет и важные традиции праздника, чтобы прогнать тьму

Второй раз в этом году весь мир на краткий миг балансирует между светом и тьмой.
Это потому, что пришло время праздновать осеннее равноденствие.
Что такое осеннее равноденствие?Также известное как осеннее равноденствие или сентябрьское равноденствие, осеннее равноденствие - это «момент, когда кажется, что Солнце пересекает небесный экватор, направляясь на юг». Это знаменует собой момент в году, когда наши световые часы начинают уступать место часам, проведенным в темноте, пишет https://www.yourtango.com
Также случается, что это первый день осени, и, как известно, начинается время сбора урожая, поэтому полная Луна, ближайшая к осеннему равноденствию, называется Луной урожая.
Когда первый день осени 2021 года?Хотя точная дата немного варьируется, первый день осени обычно начинается 22 сентября. Однако это только в Северном полушарии. Для жителей Южного полушария осень начинается в марте.
Сентябрьское равноденствие начинается не в полночь. Скорее, в этом году он начинается в 15:20 EDT, 14:21 PM CDT, 13:21 PM MDT и 12:21 PM PDT.
Корни равноденствия происходят из язычества и греческой мифологии.
Для древних греков сезон равноденствия начался, когда Аид, бог подземного мира, и Зевс пошли на компромисс, разделив времена года, чтобы успокоить Деметру, которая все еще оплакивала потерю своей дочери Персефоны из-за Аида.
Вот еще 5 забавных фактов об осеннем равноденствии, которые помогут вам отпраздновать первый день осени.
1. Язычество далеко от того, что вы, вероятно, думаете.Есть 1-1,5 миллиона людей, которые идентифицируют себя в качестве языческого или Wiccan в Соединенных Штатах.
Корни язычества берут начало в древних религиозных обрядах, которым следовали различные греческие, египетские и римские культуры.
Самый узнаваемый символ язычества - пятиконечное начало в круге под названием «Пентакль».
Точки символа представляют четыре направления: восток, запад, север, юг и священный дух. Некоторые называют их Хранителями Сторожевых Башен и священным духом.
2. В язычестве Святой Дух и празднование равноденствия называется Мабон.Мабон знаменует начало второго сбора урожая, который сосредоточен на зерновых, в частности, пшенице.
Этот день также знаменует собой время года, когда тьма господствует над миром света до весны, когда свет господствует над тьмой.
Они также считают, что это время обмена энергией между женской и мужской энергией.
3. Празднование Мабона проводится каждый год в Стоунхендже.Стоунхендж - одно из семи чудес света и находится в Англии.
Никто не знает, как здесь оказалась постройка, но расположение камней позволяет предсказать точное время смены времен года.
Некоторые ученые предполагают, что Стоунхендж мог использоваться для предсказания астрономических событий, происходящих в это время. Возможно, он также использовался древними астрологами в качестве калькулятора для измерения времени движения солнца, планет и звезд в зависимости от их положения на зодиаке.
Фактически, весеннее равноденствие считается началом астрологического Нового года. Некоторые знаки зодиака даже называют временами года. Например, Весы и Овен называются знаками равноденствия, а Рак и Козерог считаются солнцестоянием.
4. Во время осеннего равноденствия проводится церемония празднования.
Хотя в большинстве своем все считают Рог изобилия символом урожая и Дня благодарения, на самом деле это языческий обычай признавать жизнь и смерть.
Язычники собирают тыквы и складывают их в плетеный рог изобилия вместе с сосновой метлой из сосны, включая сосновые шишки и желуди. Эти предметы кладут в плетеную корзину, которая является полностью натуральной, и устанавливают в центре кухонного стола, как правило, с бордовой или коричневой свечой или конической свечой.
Эти предметы - подношение в конце церемонии равноденствия, напоминание о том, что вещи возвращаются на землю. Этот символизм возвращения к земле - еще одно напоминание о том, что скоро снова придет новая жизнь.
Они помазывают свечи, корзины и тыквы ароматными и сезонными маслами и произносят молитву богиням и богам.
5. Музыка, чай и еда - это часть осенних праздников (а не только тыквенные специи).Во время этой церемонии к чаю пьют особое блюдо. Отдельные чашки чая предлагаются языческим богам и богиням, в том числе богам тьмы и света. Пища также подается с молитвой.
Когда церемония заканчивается, подношение закапывают в землю, чтобы символизировать круговорот природы.
Однако вы решаете принести осенний урожай, поскольку приближается зима, мы все можем практиковать благодарность - акт благодарения за наши благословения, ожидая новой жизни весной.