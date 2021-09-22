Президент Турции пожаловался в ООН на Россию за «аннексию Крыма»

21 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил об «аннексированном» Крыме. Ранее в Турции отказались признать выборы в Госдуму на полуострове. В МИД России в ответ пообещали сделать «соответствующие выводы».
Отметим, что аннексия - насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Согласно современному международному праву, аннексия является одним из видов агрессии.
Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины, заявил президент республики, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН. Текст его выступления опубликован на сайте главы государства.
-Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем, — сказал Эрдоган.
МИД соседней страны ранее отказался признать выборы в Госдуму в Крыму. Их результаты не имеют юридической силы для Анкары, поскольку она считает незаконным присоединение полуострова к России, напомнили в ведомстве.
Отметим, что в самом Кремле решение Турции не признавать выборы назвали неприемлемым, а в МИД России пообещали сделать соответствующие выводы. В ведомстве отметили, что Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и прекрасно знает, что подобные заявления наши власти никогда не оставляют без внимания.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 года. Решение поддержали 96% участвовавших в голосовании жителей полуострова. Украина и большинство западных стран не признали итоги референдума и заявили об аннексии Крыма.