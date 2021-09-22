Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года

Осень – жаркая пора для обладателей огородов и дач. В зависимости от объёма работ, к третьей декаде сентября одни успевают уйти на отдых до весны, а другие чередуют уборку позднего урожая с заботами о его длительном хранении.
Избавиться от лишних трудозатрат и получить достойную награду можно, запланировав огородные задачи в соответствии с фазами Луны. Ночное светило на каждом этапе по-разному влияет на растения, создавая благоприятные условия для их посадки, подкормки и уборки. Например, растущая Луна вызывает приток соков к ботве, делая корнеплоды более сухими. Собрав их в таком виде, можно не беспокоиться за сохранность. При этом дары, извлечённые из почвы на убывающую Луну, будут водянистыми и быстро загниют.
Помимо лунных фаз, на растения воздействуют ведущее созвездие, длина светового дня и геомагнитная активность. Календарь на последнюю декаду сентября 2021 года учитывает природные тонкости и позволяет дачникам использовать это время максимально полезно.
20 сентября
Последний день растущей Луны открывает период посадки озимого чеснока. Можно собирать морковь и свёклу, рубить капустные головы. А вот с зимними салатами лучше подождать.
21 сентября
Полнолуние в Овне – никаких засолок, маринадов, сушек и заморозок. Воздержаться надо и от сбора любого урожая, дав почве отдохнуть от себя. Хорош день только для внесения компостных удобрений с благодарностью к земле-кормилице.
22 сентября
Осеннее равноденствие – большой природный праздник, созданный для сбора любого урожая от вершков до корешков. Можно заняться капустой, морковью, свёклой, картошкой, яблоками, ягодами.
23 сентября
Убывающая Луна в Тельце открывает период заготовок на зиму. Благоприятным будет любой вид консервирования, сушки и заморозки.
24 сентября
Луна продолжает убывать, а «верхние» плоды подсушиваются, что позволяет им пережить зиму. Прекрасный день для сбора яблок, капусты, поздних кабачков и баклажанов.
25 сентября
День располагает как к заготовкам, так и к сбору любого урожая. Начинается время уборки и сжигания ботвы. Её пепел рассеивают по огороду и перекапывают грядки.
26 сентября
Убывающая Луна в Близнецах как нельзя лучше подходит для сбора всех видов капусты. Хорошо заняться поздней зеленью под заморозку.
27 сентября
Благоприятный день для сбора второго урожая лука и чеснока в теплицах. Можно их сразу же подсушить, сформировав пучки на зиму.
28 сентября
С этого дня в 2021-м году прекращают уборку корнеплодов. Более поздние морковь и свёкла будут накапливать холодную влагу, что помешает хранению.
29 сентября
Луны становится всё меньше, она переходи в созвездие Рака. Начинается заготовка семян моркови и осенних цветов. В этот день можно выкопать кустики зелени, чтобы поселить их в горшок и наслаждаться всю зиму.
30 сентября
Неделя остаётся до Новолуния, а значит, пора заканчивать сбор любого урожая. Заниматься заготовками – хорошо. Ещё лучше обратиться к перекапыванию и удобрению участка.