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Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года

4:00:319/22/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Помимо лунных фаз, на растения воздействуют ведущее созвездие, длина светового дня и геомагнитная активность.

Последний день растущей Луны открывает период посадки озимого чеснока

Осень – жаркая пора для обладателей огородов и дач. В зависимости от объёма работ, к третьей декаде сентября одни успевают уйти на отдых до весны, а другие чередуют уборку позднего урожая с заботами о его длительном хранении.

Избавиться от лишних трудозатрат и получить достойную награду можно, запланировав огородные задачи в соответствии с фазами Луны. Ночное светило на каждом этапе по-разному влияет на растения, создавая благоприятные условия для их посадки, подкормки и уборки. Например, растущая Луна вызывает приток соков к ботве, делая корнеплоды более сухими. Собрав их в таком виде, можно не беспокоиться за сохранность. При этом дары, извлечённые из почвы на убывающую Луну, будут водянистыми и быстро загниют.

Помимо лунных фаз, на растения воздействуют ведущее созвездие, длина светового дня и геомагнитная активность. Календарь на последнюю декаду сентября 2021 года учитывает природные тонкости и позволяет дачникам использовать это время максимально полезно.

20 сентября

Последний день растущей Луны открывает период посадки озимого чеснока. Можно собирать морковь и свёклу, рубить капустные головы. А вот с зимними салатами лучше подождать.

21 сентября

Полнолуние в Овне – никаких засолок, маринадов, сушек и заморозок. Воздержаться надо и от сбора любого урожая, дав почве отдохнуть от себя. Хорош день только для внесения компостных удобрений с благодарностью к земле-кормилице.

22 сентября

Осеннее равноденствие – большой природный праздник, созданный для сбора любого урожая от вершков до корешков. Можно заняться капустой, морковью, свёклой, картошкой, яблоками, ягодами.

23 сентября

Убывающая Луна в Тельце открывает период заготовок на зиму. Благоприятным будет любой вид консервирования, сушки и заморозки.

24 сентября

Луна продолжает убывать, а «верхние» плоды подсушиваются, что позволяет им пережить зиму. Прекрасный день для сбора яблок, капусты, поздних кабачков и баклажанов.

25 сентября

День располагает как к заготовкам, так и к сбору любого урожая. Начинается время уборки и сжигания ботвы. Её пепел рассеивают по огороду и перекапывают грядки.

26 сентября

Убывающая Луна в Близнецах как нельзя лучше подходит для сбора всех видов капусты. Хорошо заняться поздней зеленью под заморозку.

27 сентября

Благоприятный день для сбора второго урожая лука и чеснока в теплицах. Можно их сразу же подсушить, сформировав пучки на зиму.

28 сентября

С этого дня в 2021-м году прекращают уборку корнеплодов. Более поздние морковь и свёкла будут накапливать холодную влагу, что помешает хранению.

29 сентября

Луны становится всё меньше, она переходи в созвездие Рака. Начинается заготовка семян моркови и осенних цветов. В этот день можно выкопать кустики зелени, чтобы поселить их в горшок и наслаждаться всю зиму.

30 сентября

Неделя остаётся до Новолуния, а значит, пора заканчивать сбор любого урожая. Заниматься заготовками – хорошо. Ещё лучше обратиться к перекапыванию и удобрению участка.

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