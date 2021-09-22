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В Новосибирской области коронавирус убил 38-летнюю пациентку и еще 12 человек

7:54:079/22/2021Фото: Pixabay
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В отделениях реанимации находятся 157 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Статистика коронавируса по Новосибирской области

22 сентября в регионе зарегистрирован 62 191 случай коронавируса (+168 за сутки), в том числе у 5 030 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Однако 49 711 пациентов полностью выздоровели (+112 за сутки).

Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте от 57 лет до 91 год и женщины в возрасте от 38 до 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 891 человек.

Отметим, что в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 742 пациента, в том числе 42 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 157 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 477 099 тестов на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 169 обращений.

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