В Украине совершена попытка убийства советника президента Зеленского. Подробности ЧП

22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Как сообщил в среду депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в своем Telegram-канале, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его шофер.
-Вблизи села Лесники было совершено покушение на советника президента Украины. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули, - написал он.
Местные СМИ сообщают, что водитель находится в реанимации. Всего по машине выстрелили больше 10 раз автоматной очередью.
Нападавших ищут, введён план "Сирена".помощника Зеленского, об этом сообщили в Twitter ведомства.