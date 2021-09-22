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В Украине совершена попытка убийства советника президента Зеленского. Подробности ЧП

9:14:209/22/2021Фото: ТК MASH
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Сергей Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель.

Фото с места событий

22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Как сообщил в среду депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в своем Telegram-канале, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его шофер.

-Вблизи села Лесники было совершено покушение на советника президента Украины. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули, - написал он.

Местные СМИ сообщают, что водитель находится в реанимации. Всего по машине выстрелили больше 10 раз автоматной очередью.
Нападавших ищут, введён план "Сирена".помощника Зеленского, об этом сообщили в Twitter ведомства.

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