В Бердске разберутся с водителем маршрутки, который обматерил 13-летнего больного ребенка

Один из представителей маршруточного транспорта в Бердске связался с родителями 13-летнего мальчика после того, как водитель газели обматерил их сына.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 19 сентября. Семья Рыбниковых перебралась в Бердск 2 года назад. За все это время родители сопровождали ребенка по городу и рассказывали об общественном транспорте, но в один из дней 13-летний Игорь (имя изменено - прим. ред.) решил отправиться на тренировку без помощи взрослых. Мальчик сел в маршрутку №13, так как ему нужно было добраться до "Ясной поляны", но перепутал направление. Школьник самостоятельно вышел из салона, сел в следующую маршрутку №13, но не перешел дорогу и снова поехал не туда. Как сообщала мать ребенка Лариса Рыбникова, мальчик плохо разговаривает и у него есть некоторые проблемы со здоровьем. По словам Ларисы, когда сын сообщил водителю куда ему нужно попасть, тот обматерил его и выставил за дверь. Игорю стало ужасно обидно и он сообщил о случившемся родителям. Домой он добрался пешком.
Как сообщила сегодня, 22 сентября Лариса Рыбникова, сын до сих пор не понимает, что страшного он совершил. В прежнем месте, где они жили, мальчик все время на различные секции ходил сам, но в новом городе ему ориентироваться сложнее, впрочем, как иногда и самой Ларисе. После инцидента отец и 13-летний Игорь ездили по 13 маршруту и пытались с кем-то о случившемся поговорить. Вчера, 21 сентября с отцом ребенком связывался представитель маршрутчиков, но имя руководителя семья не запомнила.
- Муж сказал, что представитель был и будет разбираться, но пока никаких новостей не было,- произнесла мать мальчика.
По мнению Рыбниковой, водитель, который употреблял негативные слова по отношению к ребенку, лучше бы объяснил маршрут мальчику, ведь он в Бердске ориентируется, наверняка, лучше.
- Сын говорил мне, что ничего не сделал, а водитель ему сказал: "Что ты тут сидишь?!". Ребенок у меня приучен к самостоятельности. Просто запутался в какую сторону надо ехать. Мне обидно, как маме. Тем более, зима на дворе наступает. Неужели так сложно было поступить по-человечески? Он оттуда пешком пошел, сориентировался, а ведь мог бы еще и по городу заплутать,- произнесла Лариса.
Мама 13-летнего мальчика подчеркнула, что данная ситуация станет напоминанием всем водителям о том, как поступать нельзя и что любой ребенок может оказаться в данной обстановке.