Мертвым найден в гаражах пропавший 13-летний школьник

22 сентября местные следователи опубликовали сообщение, что мальчик найден. А именно, тело подростка без признаков жизни обнаружено в гараже, расположенном вблизи дома по месту жительства подростка. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства смерти.
Напомним, 20 сентября в Черногорске пропал 13-летний подросток, в этой связи возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".
Как выяснилось, несовершеннолетний Илья Шиманский в минувший понедельник, в обед пришел со школы, после чего отпросился у родителей погулять, но домой так и не вернулся. Родители испугались и с заявлением о пропаже сына обратились в правоохранительные органы.
Приметы разыскиваемого школьника: на вид 13-14 лет, европейский тип лица, рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, воий осы короткие, темно-русого цвета. Был одет: джинсы синего цвета, куртка спортивная: красный верх, черный низ. Особые приметы: шрам на левой брови, веснушки.