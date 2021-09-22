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Мертвым найден в гаражах пропавший 13-летний школьник

9:36:429/22/2021Фото: Pixabay
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Он вернулся из школы и пошел гулять. Больше мальчика никто не видел.

Тело ребенка обнаружили у гаражей

22 сентября местные следователи опубликовали сообщение, что мальчик найден. А именно, тело подростка без признаков жизни обнаружено в гараже, расположенном вблизи дома по месту жительства подростка. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства смерти.

Напомним, 20 сентября в Черногорске пропал 13-летний подросток, в этой связи возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, несовершеннолетний Илья Шиманский в минувший понедельник, в обед пришел со школы, после чего отпросился у родителей погулять, но домой так и не вернулся. Родители испугались и с заявлением о пропаже сына обратились в правоохранительные органы.

Приметы разыскиваемого школьника: на вид 13-14 лет, европейский тип лица, рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, воий осы короткие, темно-русого цвета. Был одет: джинсы синего цвета, куртка спортивная: красный верх, черный низ. Особые приметы: шрам на левой брови, веснушки.

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