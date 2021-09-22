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Соседка рассказала о зарезавшем свою семью подростке: Лечился в клинике. Смотрите видео

11:05:269/22/2021Фото: СКР
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По ее словам, о том, что подросток употреблял наркотики, знали все соседи.

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Был под наркотиками: соседка о зарезавшем родителей подростке

Зарезавший родителей в ночь на среду подросток был в состоянии наркотического опьянения в момент расправы над родителями. Об этом рассказала соседка погибших.

По ее словам, мальчик долгое время лечился в клинике, а накануне трагедии родители забрали его из психиатрической больницы.

"Где-то в 9-10 пришел странный. Я думаю, о боже, опять пьяный. В последнее время он употреблял наркотики, это всем известно", - уточнила местная жительница.

Женщина отметила, что в день убийства видела молодого человека в состоянии опьянения. По ее словам, о том, что подросток употреблял наркотики, знали все соседи.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подросток убил родителей в ночь на 22 сентября. 16-летний юноша перерезал горло 54-летней матери и нанес пять ножевых ранений 48-летнему отцу, от которых он скончался. Предполагаемого убийцу задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что подросток лечился от наркотической зависимости.

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