Соседка рассказала о зарезавшем свою семью подростке: Лечился в клинике. Смотрите видео

Зарезавший родителей в ночь на среду подросток был в состоянии наркотического опьянения в момент расправы над родителями. Об этом рассказала соседка погибших.
По ее словам, мальчик долгое время лечился в клинике, а накануне трагедии родители забрали его из психиатрической больницы.
"Где-то в 9-10 пришел странный. Я думаю, о боже, опять пьяный. В последнее время он употреблял наркотики, это всем известно", - уточнила местная жительница.
Женщина отметила, что в день убийства видела молодого человека в состоянии опьянения. По ее словам, о том, что подросток употреблял наркотики, знали все соседи.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подросток убил родителей в ночь на 22 сентября. 16-летний юноша перерезал горло 54-летней матери и нанес пять ножевых ранений 48-летнему отцу, от которых он скончался. Предполагаемого убийцу задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что подросток лечился от наркотической зависимости.