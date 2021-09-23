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Погода в Бердске 23 сентября 2021: что нужно сделать в день именин рябины?

11:30:359/22/2021Фото: pixabay.com
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В этот день в народе отмечаются Именины рябины, а в церковном календаре день Петра и Павла.

В этот период созревшая рябина во время осенних заморозков становилась сладкой

23 сентября в Бердске погода похолодает до +1 градуса. При этом весь день будет преимущественно ясно и слабый дождь. С утра воздух прогреется до +1, днем не поднимется выше +3 градусов. Вечером на два градуса будет теплее, до +5. При относительной влажности воздуха 89%. Давление повысится и составит 750 мм ртутного столба.

В этот день в народе отмечаются Именины рябины, а в церковном календаре день Петра и Павла.

В период правления императора Льва III Исавра Византийская империя активно боролась с иконоборцами. Чтобы защитить православную веру от последователей язычества, пришел Петр из Никеи, который вынужден был выдержать множество страданий. О жизни Павла в истории не сохранилось сведений. Известно только первое его упоминание в прологе греков XI века «Петровом».

В этот период созревшая рябина во время осенних заморозков становилась сладкой. От чего в народе верили, что в этот день ягода отмечает свои именины.

Рябину заготавливали на зиму, в частности варили из них компоты и целебные квасы. Эта ягода заслуженно считалась хорошим средством от болезней или нечистой силы. Настой из ягоды пили во время простуды. Для этого надо было собрать ягоды после первых морозов, тщательно перебрать, засыпать в банку, залить водкой и поставить в темное место на два-три месяца. Каждые три-четыре дня банку нужно встряхивать.

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