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Магнитная буря 23 сентября 2021: как метеозависимым людям быстро успокоиться и уснуть?

10:45:289/22/2021Фото: pixabay.com
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В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями и люди с проблемами нервной системы. А также беременные женщины и маленькие дети.

Повышенная активность солнечного ветра сохранится в течение всего оставшегося дня

По прогнозам, 23 сентября начнется сильное возмущение магнитного поля Земли, мощностью в 4 балла. Волнения начнутся в 13:00 по новосибирскому времени. Продолжится напряженная обстановка три часа, после чего мощность бури сменится на трехбалльную. Ожидается, что повышенная активность солнечного ветра сохранится в течение всего оставшегося дня.

Негативное влияние магнитных бурь, по результатам многолетних наблюдений оказывается довольно серьезное. Так, от космической погоды, страдают метеозависимые люди. В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями и люди с проблемами нервной системы. А также беременные женщины и маленькие дети.

Самые распространенные симптомы:


  • Подавленное состояние, депрессия, вялость, апатия.
  • Головокружение, головные боли, мигрени.
  • Скачки кровяного давления, боль в сердце.
  • Обострение психических расстройств, маний, фобий, необоснованной тревоги.
  • Скованность в суставах.
  • Нервозность и раздражительность, приступы агрессии.
  • Обострение хронических заболеваний.

Кстати, некоторые люди могут реагировать на штормы за несколько дней до их начала, предсказывая моменты выброса коронарной массы с поверхности Солнца.

Какие из симптомов чаще встречаются у наших читателей:

- Бессонница и жуткая головная боль.

- Тревожно, страх, и головокружение.

- Панические атаки и давит грудь.

- Скачки давления сильные.

Как успокоиться и быстро уснуть?

Яркий свет, люминесцентные лампы и мигающие экраны визуально отвлекают и могут помешать человеку заснуть. Поэтому за 30 минут до сна, отключите всю технику.

Заварите себе чайник чая, чтобы расслабиться перед сном. Лучше будет, если вы заварите травяной чай из перечной мяты, ромашки, лаванды.

Для большего эффекта можно включить расслабляющую музыку. Это могут быть классические произведения или любая медитативная музыка. Также некоторые используют звуки природы.

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