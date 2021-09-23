23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс: поздравления для российского поисковика

Сколько лет уже с нами Яндекс в интернете,
Не каждый пользователь скажет, правильный ответ нам!
Мы так привыкли к нему, что жизни без него не представляем,
Все ответы находим и друзей своих подарками удивляем!
Поздравления Яндекс от всех пользователей принимай скорей,
И работай без заминок, пожалуйста, и еще быстрей!
Мы же верными тебе будем самыми пользователями,
И другими системами обещаем не пользоваться!
Сколько систем поисковых, аж кругом идет голова,
Но Яндекс всех родней и милей, и всегда с нами на ура!
Все спасибо тебе не устанем, не только сегодня говорить,
И за то, что ты есть не перестанем тебя благодарить!
Поздравления от всех нас сегодня Яндекс принимай,
Всегда будь в тренде и никогда не грусти, не унывай!
Будь лучше и приноси всем только приятные мгновения,
Пусть у всех всегда будет отличное настроение!
Яндекс самый лучший поисковик на целом свете,
Это знают взрослые, подростки и даже детки!
Все на свете можно найти, поздравления отправить,
И даже большие приветы виртуально всем доставить!
Спасибо, тебе Яндекс не устанем все время повторять,
С тобой нам интересно, можно даже на улице не гулять!
Все, что в мире происходит, через тебя мы узнаем,
И сегодня за твое процветание бокал шампанского дружно нальём!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru