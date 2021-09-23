Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс: поздравления для российского поисковика

12:15:129/23/2021Фото: fresh-cards.ru
0

Официальный день рождения поисковой системы Yandex.ru – 23 сентября 1997 года. В этот день система была анонсирована на выставке Softool в Москве.

День рождения поисковой системы Яндекс

Сколько лет уже с нами Яндекс в интернете,
Не каждый пользователь скажет, правильный ответ нам!
Мы так привыкли к нему, что жизни без него не представляем,
Все ответы находим и друзей своих подарками удивляем!
Поздравления Яндекс от всех пользователей принимай скорей,
И работай без заминок, пожалуйста, и еще быстрей!
Мы же верными тебе будем самыми пользователями,
И другими системами обещаем не пользоваться!

День рождения поисковой системы Яндекс

Сколько систем поисковых, аж кругом идет голова,
Но Яндекс всех родней и милей, и всегда с нами на ура!
Все спасибо тебе не устанем, не только сегодня говорить,
И за то, что ты есть не перестанем тебя благодарить!
Поздравления от всех нас сегодня Яндекс принимай,
Всегда будь в тренде и никогда не грусти, не унывай!
Будь лучше и приноси всем только приятные мгновения,
Пусть у всех всегда будет отличное настроение!

День рождения поисковой системы Яндекс

Яндекс самый лучший поисковик на целом свете,
Это знают взрослые, подростки и даже детки!
Все на свете можно найти, поздравления отправить,
И даже большие приветы виртуально всем доставить!
Спасибо, тебе Яндекс не устанем все время повторять,
С тобой нам интересно, можно даже на улице не гулять!
Все, что в мире происходит, через тебя мы узнаем,
И сегодня за твое процветание бокал шампанского дружно нальём!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

Подруга пермского стрелка на добросе такое рассказала
Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень рождения яндекса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Подруга пермского стрелка на добросе такое рассказала
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины

Последние новости

23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс: поздравления для российского поисковика
12:15:12 9/23/2021
23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс: поздравления для российского поисковика
БердскПогода в Бердске 23 сентября 2021: что нужно сделать в день именин рябины?
11:30:35 9/22/2021
Погода в Бердске 23 сентября 2021: что нужно сделать в день именин рябины?
Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:49 9/22/2021
Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Красивые картинки и добрые слова на Международный день жестовых языков 23 сентября
11:15:05 9/22/2021
Красивые картинки и добрые слова на Международный день жестовых языков 23 сентября
Могут ли будущие штаммы коронавируса отражаться нашей иммунной системой: новые данные ученых - неожиданные
7:00:04 9/22/2021
Могут ли будущие штаммы коронавируса отражаться нашей иммунной системой: новые данные ученых - неожиданные
Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года
4:00:31 9/22/2021
Благоприятные дни для сбора урожая и заготовок с 20-30 сентября 2021 года
Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались
3:54:12 9/22/2021
Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались
В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса
3:06:28 9/22/2021
В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса
Главные запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
3:00:15 9/22/2021
Главные запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года
В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти
2:49:46 9/22/2021
В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти