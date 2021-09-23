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26 сентября - Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня: Традиции и обычаи дня в православном мире

3:00:569/23/2021Фото: pixabay.com
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Воздвижение креста Господа, знаменует дар вечной жизни и любви Божией.

Ежегодно на праздник в храмах проходят богослужения, на которых люди поднимают специально подготовленные кресты

26 сентября в православных храмах отмечается Предпразднство Воздвижения Креста Господня. Предпразднство - это день или несколько дней перед одним из главных праздников, в богослужения которого входят молитвы, посвященные наступающему торжеству.

Воздвижение креста Господа, знаменует дар вечной жизни и любви Божией. Праздник в честь этого события отмечается ежегодно, вспоминая историю его обнаружения царицей Еленой, матерью Константина. Во время повторного его открытия Константинопольский патриарх Сергий, прибывший в Иерусалим, преподнес крест народу в храме Воскресения.

Епископ занимал свое место в центре церкви и, окруженный большим количеством монахов, величественно поднимал крест высоко над толпой, благословляя верующих в четырех углах церкви, а в это время как пел: “Господи, помилуй”!

Такая традиция существует и в наше время. Ежегодно на праздник в храмах проходят богослужения, на которых люди поднимают специально подготовленные кресты. Это действие является поминальным в честь Христа.

Кроме того, в этот день принято много молиться Господу, и рекомендуется поставить свечи, а также поприсутствовать во время крестного хода. А поскольку идет пост, то следует исключить все продукты животного происхождения: молоко, мясо, рыбу, яйца. В этот день раньше готовили различные блюда из нового урожая, в том числе пекли пироги из сезонных овощей.
На праздник не стоит планировать важную работу или решения. Считается, что это - не к добру.

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