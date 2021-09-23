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23.09
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В Бердске рядом с ВИЧ-мобилем можно поставить прививку от коронавируса. Место и время

4:26:079/23/2021Фото: Pixabay
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Пройти обследование может любой желающий.

Передвижная лаборатория будет сегодня в Бердске

23 сентября любой желающий житель Бердска, а также гость города сможет за 15 минут пройти анонимный тест на наличие ВИЧ-инфекции.

Сегодня на всех площадках, где будет стоять вич-мобиль, рядом будет стоять машина скорой помощи, в которой можно пройти вакцинацию любой из четырёх вакцин от COVID-19 и Ультрикс Квадри от гриппа.

Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал ранее, что специальная мобильная лаборатория будет работать: 23.09.2021 с 12.00 до 14.00 на площади у здания городской администрации; с 14.00 до 16.00 возле ДК «Родина» на парковке для инвалидов; с 16.00 до 18.00 в микрорайоне Белокаменный возле магазина «Продсиб».

Отметим, что своевременная диагностика ВИЧ – залог дальнейшей качественной жизни!

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