В Бердске рядом с ВИЧ-мобилем можно поставить прививку от коронавируса. Место и время

23 сентября любой желающий житель Бердска, а также гость города сможет за 15 минут пройти анонимный тест на наличие ВИЧ-инфекции.
Сегодня на всех площадках, где будет стоять вич-мобиль, рядом будет стоять машина скорой помощи, в которой можно пройти вакцинацию любой из четырёх вакцин от COVID-19 и Ультрикс Квадри от гриппа.
Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал ранее, что специальная мобильная лаборатория будет работать: 23.09.2021 с 12.00 до 14.00 на площади у здания городской администрации; с 14.00 до 16.00 возле ДК «Родина» на парковке для инвалидов; с 16.00 до 18.00 в микрорайоне Белокаменный возле магазина «Продсиб».
Отметим, что своевременная диагностика ВИЧ – залог дальнейшей качественной жизни!