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Однокурсники 9-летней студентки МГУ рассказали, что Алиса Теплякова с трудом проходит учебу на психфаке

6:38:359/23/2021Фото: Pixabay
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Но маленькую студентку волнует не общественность, а ее отец, Евгений Тепляков, который неподобающим образом ведет себя на занятиях, так как он сопровождает дочь.

Девочка отличилась среди своих одногруппников

Студенты первого курса факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) рассказали, что жалеют свою девятилетнюю однокурсницу Алису Теплякову. По словам ребят, очень заметно, что девочка еще совсем ребенок, несмотря на свой интеллект.

-Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у нее восторг, — рассказала одна из студенток.

Другая девушка отметила, что ребенок совершено обычный, но у нее есть некоторые проблемы в общении с людьми. Заметно, что девочка ни в сад, ни в школу не ходила.

Но маленькую студентку волнует не общественность, а ее отец, Евгений Тепляков, который неподобающим образом ведет себя на занятиях, так как он сопровождает дочь. Студенты замечали, что он не раз приходил на лекции в шортах, а также под вымышленным именем хамит другим студентам в социальных сетях. Также, например, мужчина помогает девочке на лекциях. Кроме того, по словам одногруппника Алисы, юная студентка во время дистанционных занятий включает микрофон, несмотря на просьбы преподавателя его выключить, а также задает вопросы не по теме занятия.

Напомним, москвичка Алиса Теплякова получила аттестат за девятый класс в возрасте семи лет. В восьмилетнем возрасте она сдала единый государственный экзамен и получила аттестат за 11-й класс.

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