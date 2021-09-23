В Москве заговорили о жестких ограничения из-за коронавируса. Когда все сядут по домам, рассказываем

Власти Москвы не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице, но если ситуация будет стремительно ухудшаться, то вероятнее всего вернется система с QR-кодами во всех общественных местах. А также не менее 30% сотрудников будут переведены на удаленный формат работы.
Как рассказали «Интерфаксу» источники, сейчас в Москве идет Москве четвертая волна коронавируса, рост наблюдается всю неделю. Но пока заболеваемость находится в пределах 2-2,5 тыс. Больницы и поликлиники пока справляются, а новых ограничений не требуется.
Напомним, ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице на протяжении последней недели фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Рост заболеваемости относительно предыдущей недели составил 24%.
Эксперт добавила, что такой рост связан с сезонной заболеваемостью и снижением иммунитета в холодное время года. Плюс ко всему, сейчас увеличился межличностный контакт из-за выходов с отпусков, возвращением в привычный рабочий ритм.