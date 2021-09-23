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23.09
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В Новосибирской области увеличивается количество заболевших COVID-19: статистика за сутки на 23 сентября

7:41:179/23/2021Фото: Pixabay
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Статистика коронавируса по региону.

Скончались одиннадцать пациентов

На 23 сентября в регионе зарегистрирован 62 362 случая коронавируса (+171 за сутки), в том числе у 5 074 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. А вот 49 819 пациентов полностью выздоровели (+108 за сутки).

Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте от 74 года до 86 лет и женщины в возрасте от 53 года до 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 902 человека.

Отметим, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 749 пациентов, в том числе 38 детей.

В отделениях реанимации находятся 160 человек. На ИВЛ – 21 пациент.
Всего в Новосибирской области сделано 2 484 090 тестов на коронавирус.

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