В Новосибирской области увеличивается количество заболевших COVID-19: статистика за сутки на 23 сентября

На 23 сентября в регионе зарегистрирован 62 362 случая коронавируса (+171 за сутки), в том числе у 5 074 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. А вот 49 819 пациентов полностью выздоровели (+108 за сутки).
Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте от 74 года до 86 лет и женщины в возрасте от 53 года до 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 902 человека.
Отметим, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 749 пациентов, в том числе 38 детей.
В отделениях реанимации находятся 160 человек. На ИВЛ – 21 пациент.
Всего в Новосибирской области сделано 2 484 090 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 504 обращения