Дополнительные две тысячи новых контейнеров для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области

Министерство ЖКХ и энергетики региона проводит работу по развитию инфраструктуры для раздельного сбора и обработки ТКО. Как сообщил глава регионального МинЖКХ Денис Архипов, в настоящее время в Новосибирской области действует шесть предприятий по обработке ТКО и установлено 2 668 контейнеров для раздельного сбора. За 2,5 года их количество увеличилось уже в 5,5 раза. При этом регион вошел в число 46 субъектов РФ, которым в текущем году предоставляются дополнительные средства федерального бюджета на покупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Ориентировочный объем средств составит 39 миллионов рублей, что позволит приобрести порядка 2 тысяч новых контейнеров для раздельного сбора.
Кроме того, Денис Архипов сообщил, что министерство ведет подготовку документов для получения бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Татарске, Куйбышеве, Тогучине, Каргате. Отправка заявки планируется до конца сентября.
Напомним, что в 2020 году на одном из крупнейших полигонов Новосибирской области «Гусинобродский» установлен мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тысяч тонн. Это позволит обработать порядка 20% поступающих на полигон отходов.
Во исполнение мероприятий по развитию системы раздельного накопления региональный оператор в рамках инвестиционной программы оборудует полигон в городе Карасук с объектом обработки.
Кроме того, все вновь строящиеся полигоны будут оборудованы мусоросортировочными линиями. Основные крупные планируемые полигоны, в отношении которых министерством в 2016 году заключено концессионное соглашение, также имеют в составе мусоросортировочные комплексы на территории Новосибирской агломерации. В настоящее время дополнительное соглашение по изменению существенных условий готовится для направления в УФАС НСО.
Как прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в рамках областной госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» предусмотрено предоставление субсидий органам местного самоуправления на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до начала 2019 года, в первую очередь свалок, в отношении которых имеются судебные решения или соответствующие предписания органов прокуратуры и государственных контрольно-надзорных органов. В июле 2021 года на эти цели выделены средства областного бюджета в размере более 36 млн рублей. Планируется ликвидировать восемь свалок в восьми муниципальных районах области. В настоящее время органами местного самоуправления ведется подготовка к проведению конкурсных процедур на определение подрядчиков для выполнения работ по ликвидации свалок.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области