На Ямале мужчина скончался внутри бочки-цистерны после хлопка газа

23 сентября на Ямале произошло ЧП, при котором погиб один рабочий погиб и один пострадал после хлопка паровоздушной смеси, сообщает СУ СК по региону.
По данному ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По данным следственного комитета, трагедия произошла в городе Губкинский на территории промышленной зоны коммерческого предприятия. Мужчина во время хлопка выполнял работы внутри прицепной бочки-цистерны, там же и скончался. А пострадавший проводил работы снаружи.
На данный момент уточняются все обстоятельства случившегося.