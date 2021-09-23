Что можно и категорически нельзя делать 19 ноября в частичное лунное затмение

Астрологи утверждают, что лунные затмения несут в себе отрицательную энергетику и негативный подтекст. Кто-то с ними соглашается, добавляя, что важно понимать суть явления и что во время него происходит.
С точки зрения астрономии, лунное затмение- это событие, когда Земля отбрасывает тень поверхность Луны, максимально загородив ее от солнечного света. То есть, другими словами- момент, который лунный диск для нас виден хуже всего. В этом, 2021 году, лунное затмение ожидается 19 ноября. В этот день будет, так называемое "частное затмение". Наблюдать его, в различной степени и в разных фазах, смогут в основном жители Южной части полушария, Азии и Дальнего Востока.
Астрологи считают, что тронутая затмением Луна, оказывает влияние на наше самочувствие, как физическое, так и эмоциональное. При этом вполне вероятны непредсказуемые вспышки или резкие перепады настроения. А, непосредственно, в предыдущие дни можно ожидать упадка сил и переход в депрессивное настроение. В сравнении с Солнцем, Луна оказывает на нас более существенное влияние, поэтому, если вы заботитесь о своем здоровье, лучше заранее подготовить себя к периоду Лунного затмения.
Что хорошо
Это время подходит для очистки подсознания, путем самосозерцания и медитации. А так же, приветствуется все что направленно на очищение. Будь то тело или кухня. Еще считается, что во время затмения уместно начинать цикл по избавлению от вредных привычек. Например, можно настраивать себя на то чтобы снизить норму потребления алкоголя, с последующей установкой на отказ от него вовсе.
Что плохо
Это не лучшее время для обращений на темы медицинских диагностик и постановки врачебных диагнозов. Велика вероятность, что они будут ошибочны. Так же, лучше отложить смену имиджа, прически и отказаться от серьезных покупок. После окончания фазы затмения, вы можете вдруг обнаружить, что перемены вам не нравятся и купили совсем не то, что нужно было действительно.
Не следует вступать в конфликты или начинать выяснение отношений.
Главное- сохраняйте спокойствие духа!