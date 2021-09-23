В Хабаровском крае спасатели нашли останки погибших в авиакатастрофе АН-26

Все шесть человек, находившихся на борту АН-26 погибли. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб, которые проводят поисковые мероприятия и находят останки погибших в Хабаровском крае.
- На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет, - сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что найдено тело погибшего члена экипажа самолета АН-26. Как пояснил источник агентства, все, кто находились на борту самолета — жители разных российских регионов. На месте крушения спасатели проведут подготовительные работы для того, чтобы дать возможность вертолету забрать останки погибших — вырубят лес и устроят посадочную площадку.
- Группе придется ночевать в лесу, везем все необходимое, чтобы можно было разбить палаточный лагерь. Планируется вырубка площадки для дальнейшей посадки вертолета, - говорится в Instagram МЧС России.
22 сентября самолет АН-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров. Спасатели вылетели на поиски, которые пришлось приостановит ь дор утра из-за темноты и сильного ветра.