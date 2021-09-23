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В Хабаровском крае спасатели нашли останки погибших в авиакатастрофе АН-26

10:16:439/23/2021Фото: Телеграм-канал врио губернатора Приморского края Михаила Дегтярева
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Выживших среди тех, кто находился на борту самолета АН-26, нет.

ВЫ Хабаровском крае нашли тела погибших

Все шесть человек, находившихся на борту АН-26 погибли. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб, которые проводят поисковые мероприятия и находят останки погибших в Хабаровском крае.

- На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет, - сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что найдено тело погибшего члена экипажа самолета АН-26. Как пояснил источник агентства, все, кто находились на борту самолета — жители разных российских регионов. На месте крушения спасатели проведут подготовительные работы для того, чтобы дать возможность вертолету забрать останки погибших — вырубят лес и устроят посадочную площадку.

- Группе придется ночевать в лесу, везем все необходимое, чтобы можно было разбить палаточный лагерь. Планируется вырубка площадки для дальнейшей посадки вертолета, - говорится в Instagram МЧС России.

22 сентября самолет АН-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров. Спасатели вылетели на поиски, которые пришлось приостановит ь дор утра из-за темноты и сильного ветра.

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